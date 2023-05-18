بوساطة بوتين.. زعيما أرمينيا وأذربيجان يلتقيان في 25 مايو بموسكو

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أنه سيلتقي بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 25 مايو/ أيار الجاري بالعاصمة الروسية موسكو.

وأوضح باشينيان في تصريح صحفي الخميس أنه وافق على عرض قدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعقد اجتماع بين زعيمي أذربيجان وأرمينيا في 25 مايو.

وذكر أنه التقى علييف في 14 مايو في بروكسيل بوساطة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وأنهما اتفقا على وحدة أراضي البلدين وسيادتهما وفق ميثاق الأمم المتحدة.

وتوصلت أذربيجان وأرمينيا في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار تستعيد باكو بموجبه محافظات محتلة بإقليم قره باغ، بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش الأذربيجاني في 27 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه، لتحرير أراضيها التي تحتلها أرمينيا.