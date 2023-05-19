إيران تنفذ حكم الإعدام بحق ثلاثة شبان على خلفية التظاهرات

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية تنفيذ أحكام بالإعدام بثلاثة رجال أدينوا بمقتل أفراد من قوات الأمن خلال التظاهرات التي اندلعت العام الماضي على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني.

وصدرت الأحكام على مجيد كاظمي وصالح مرهاشمي وسعيد اليعقوبي بعد إدانتهم بـ"الحرابة"، في تظاهرة في مدينة أصفهان (وسط)، كما ذكر موقع وكالة الأنباء التابعة للسلطة القضائية "ميزان أون لاين"، اليوم.

ثم صدر حكم بالإعدام في كانون الثاني/يناير على الرجال الثلاثة الذين اعتقلوا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وقالت الوكالة إنهم أدينوا بالانتماء إلى "جماعات غير شرعية تهدف إلى تقويض أمن البلاد والتواطؤ الذي يؤدي إلى جرائم ضد الأمن الداخلي".

وأضافت "بحسب الأدلة وأقوال المتهمين، أدى إطلاق النار من هؤلاء الثلاثة إلى استشهاد ثلاثة من عناصر القوات الأمنية".

وهزت حركة احتجاجية إيران منذ وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا في 16 أيلول/سبتمبر بعد ثلاثة أيام على اعتقالها من شرطة الآداب التي اتهمتها بمخالفة قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء.