تحطم مروحية في أفغانستان بعد اصطدامها بعمود كهرباء ومقتل طيارَيها

قُتل طياران، الأحد، جراء تحطم مروحية عسكرية (أميركية الصنع) في شمال أفغانستان، بحسب إعلان لوزارة الدفاع الأفغانية.

وقالت وزارة الدفاع، على تويتر: "اليوم، قرابة التاسعة صباحاً، اصطدمت مروحّية من طراز إم دي-530 تابعة للقوات الجوية للبلاد كانت تقوم برحلة من مطار مزار شريف باتجاه سامانغان بعمود كهرباء".

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن هذه المروحية تعود للجيش الأمريكي وهي واحدة من معدات عسكرية تركها في أفغانستان بعد انسحابه منها.

يذكر أنه في أيلول/ سبتمبر الماضي، تحطّمت مروحية "بلاك هوك" خلال تدريبات لحركة طالبان في كابل، ما أدى إلى مقتل طيارَيها وأحد أفراد الطاقم.