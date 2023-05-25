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طهران: الغاز سيمر عبر تركيا حال تصديره لأوروبا

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 25.05.2023 15:27
الأناضول (الأناضول)

قالت طهران، الخميس، إنه في حال تصدير بلاده للغاز الطبيعي إلى أوروبا سيجري ذلك عبر تركيا.

جاء ذلك في تصريحات للمدير العام للشركة الوطنية الإيرانية للغاز مجيد جكيني، لوكالة أنباء "العمال" الإيرانية، الخميس، حول نهج إيران المستقبلي بخصوص صادرات بلاده من الغاز الطبيعي.

وأضاف جكيني : "إذا قمنا بتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا، فسيكون عبر تركيا".

وأشار أن باكستان وأفغانستان وعُمان تريد الغاز الطبيعي الإيراني، مبيناً أن المفاوضات على جدول أعمالهم، لكن البنية التحتية اللازمة لتوقيع العقود مع بعض هذه البلدان ليست جاهزة بعد.

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