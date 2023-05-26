مباحثات أذربيجانية أرمنية في موسكو برعاية شخصية من بوتين

اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بنظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، ودار الحوار حول الخلافات القائمة بين باكو ويريفان.

وقال بوتين في الاجتماع الثلاثي في مقر الرئاسة الروسية بالعاصمة موسكو الخميس: "آمل أن يكون هذا اللقاء بداية جيدة للحل العملي لبعض القضايا التي تحدثنا عنها مدة طويلة".

وأشار إلى أن الاجتماعات الثلاثية التي عقدت سابقا حققت مكاسب جيدة، مبينا أن الصراع بين أذربيجان وأرمينيا انتهى في 2020، وأن العمل على فتح الروابط الاقتصادية والنقل قد بدأ بعد ذلك.

وتابع بوتين: "رغم بعض الصعوبات والمشكلات، الوضع عموما يتجه نحو الحل. لكن لا تزال هناك مشكلات لم يتم حلها".

وفي 27 سبتمبر/ أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه في قره باغ من الاحتلال الأرميني، وبعد معارك استمرت 44 يوما توصل البلدان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.