أكثر من 280 قتيلاً ومئات الجرحى في حادث قطار مأساوي في الهند

أسفر خروج قطارين للركاب عن القضبان مساء الجمعة في الهند عن مقتل أكثر من 280 شخصًا وإصابة المئات بعد انقلاب عربات قطارات وتحطمها في واحدة من أعنف حوادث القطارات في البلاد منذ عقود.

أدى الحادث، الذي وقع على بعد نحو 220 كيلومترا جنوب غربي كولكاتا، إلى مشهد فوضوي فيما تسلق رجال الإنقاذ فوق القطارات المحطمة لكسر الأبواب وفتح النوافذ باستخدام مشاعل القطع لتحرير الناجين.

قال ب.ك. جينا، المسؤول الإداري الأعلى في الولاية إن نحو 900 شخص أصيبوا بجروح في الحادث الذي وقع في منطقة بالاسور بولاية أوديشا الشرقية. كان سبب الحادث قيد التحقيق.

قال سودهانشو سارانجي، مدير قسم الإطفاء والطوارئ في أوديشا إنه تم انتشال ما لا يقل عن 280 جثة خلال الليل وحتى صباح يوم السبت. وقال إن أكثر من 800 مصاب نقلوا إلى مستشفيات مختلفة والعديد منهم في حالة حرجة.

كان رجال الإنقاذ يخترقون عربات السكك الحديدية المدمرة للعثور على الأشخاص الذين ربما لا يزالون محاصرين.

قال سارانجي إنه من المحتمل أن يكون الناس محاصرين تحتها لكن من غير المرجح أن يظلوا على قيد الحياة. في وقت متأخر من يوم الجمعة، حوصر المئات داخل أكثر من 12 عربة محطمة بينما عمل رجال الإنقاذ على إخراجهم.

وأضاف: "بحلول الساعة 10 مساءً (يوم الجمعة) تمكنا من إنقاذ الناجين. بعد ذلك كان الأمر يتعلق بالتقاط الجثث... هذا مأساوي للغاية. لم أر قط أي شيء كهذا في مسيرتي".

قال أميتاب شارما، المتحدث باسم وزارة السكك الحديدية، إن ما بين 10 إلى 12 عربة قطار واحد خرجت عن مسارها، وسقطت حطام من بعض الحافلات المشوهة على مسار قريب.

وأضاف إن الحطام اصطدم بقطار ركاب آخر قادم من الاتجاه المعاكس، ما تسبب في خروج ما يصل إلى ثلاث عربات من القطار الثاني عن مساره.

ذكرت وكالة برس ترست الهندية أن قطارًا ثالثًا يحمل حمولات كان متورطًا أيضًا، لكن لم يكن هناك تأكيد فوري من سلطات السكك الحديدية. قالت الوكالة إن بعض عربات الركاب التي خرجت عن مسارها اصطدمت بعربات قطار الشحن.

ارتفع عدد القتلى بشكل مطرد طوال الليل حيث أظهرت لقطات عربات محطمة انقلبت بالكامل. وضعت عشرات الجثث مغطاة بملاءات بيضاء على الأرض بالقرب من مسارات القطارات فيما تسابق السكان المحليون وعمال الإنقاذ لمساعدة الناجين.

واصلت فرق الإنقاذ والشرطة التفتيش في الأنقاض صباح السبت مع استمرار عملية البحث وسط مخاوف من ارتفاع عدد القتلى على الأرجح. كما حضر عشرات الأشخاص في مستشفى محلي للتبرع بالدم.

قال المسؤولون إن 1200 عامل إنقاذ عملوا مع 115 سيارة إسعاف و50 حافلة و45 وحدة صحية متنقلة طوال الليل في موقع الحادث.

تم إعلان يوم السبت يوم حداد في أوديشا حيث وصل رئيس وزراء الولاية، نافين باتنايك، إلى المنطقة لمقابلة الركاب المصابين.

قال القرويون إنهم هرعوا إلى الموقع لإجلاء الناس بعد سماع صوت عال صادر عن حافلات القطارات وهي تخرج عن القضبان.

نقلت الوكالة عن روبام بانيرجي، أحد الناجين قوله: "لقد خرج السكان المحليون بالفعل لمساعدتنا ... إنهم لم يساعدوا فقط في إخراج الناس، ولكنهم استعادوا أمتعتنا وجلبوا لنا الماء".

قالت الراكبة فاندانا كاليدا إنه داخل القطار أثناء الخروج عن السكة كان الناس "يسقطون على بعضهم البعض" بينما اهتزت العربات بعنف وانحرفت عن القضبان.

وأضافت: "عندما خرجت من الحمام، فجأة مال القطار. لقد فقدت توازني. ... انقلب كل شيء رأسا على عقب. بدأ الناس يسقطون على بعضهم وصُدمت ولم أستطع فهم ما حدث. لقد توقف عقلي عن العمل"، مضيفة أنها شعرت بأنها محظوظة للبقاء على قيد الحياة.

قال ناج آخر لم يذكر اسمه إنه كان نائما عندما أيقظته الصدمة. وقال إنه رأى ركاب آخرين بأطراف مكسورة ووجوه مشوهة.

قال مسؤولون إن التصادم شمل قطارين، وهما قطار كورومانديل السريع المتجه من هوراه في ولاية البنغال الغربية إلى تشيناي في ولاية تاميل نادو وقطار هوراه سوبرفاست السريع المتجه من بنغالورو في كارناتاكا إلى هوراه. لم يتضح على الفور أيهما خرج عن مساره أولا.

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إنه يتعاطف مع العائلات الثكلى.

كتب مودي على تويتر: "أتمنى أن يتعافى المصابون قريبًا"، وقال إنه تحدث إلى وزير السكك الحديدية وأنه تم تقديم "كل المساعدة الممكنة".

قال أشويني فايشناو، وزير السكك الحديدية الهندي، إنه سيتم إجراء تحقيق رفيع المستوى، بينما انتقدت المعارضة السياسية الحكومة ودعت فايشناو إلى الاستقالة.

على الرغم من جهود الحكومة لتحسين سلامة السكك الحديدية، تحدث عدة مئات من الحوادث كل عام على السكك الحديدية الهندية، وهي أكبر شبكة قطارات تحت إدارة واحدة في العالم.

في أغسطس/ آب 1995، اصطدم قطاران بالقرب من نيودلهي، ما أسفر عن مقتل 358 شخصًا في واحد من أسوأ حوادث القطارات في الهند.

في عام 2016، انزلق قطار ركاب عن القضبان بين مدينتي إندور وباتنا، ما أسفر عن مقتل 146 شخصًا.

يتم إلقاء اللوم في معظم حوادث القطارات على خطأ بشري أو معدات إشارة متهالكة.

يركب أكثر من 12 مليون شخص 14000 قطار في جميع أنحاء الهند كل يوم، يسافرون على نحو 64000 كيلومتر (40000 ميل) من القضبان.