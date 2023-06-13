افتتاح قنصلية لتركيا في مقاطعة سيشوان جنوب غربي الصين

افتتحت تركيا، الثلاثاء، قنصلية لها في مدينة تشينغدو، مركز مقاطعة سيشوان جنوب غربي الصين.

وجرت مراسم الافتتاح بحفل استقبال في فندق بالمدينة بحضور مسؤولين أتراك وصينيين.

وحضر مراسم الافتتاح سفير أنقرة في بكين إسماعيل حقي موسى، الذي أشار في كلمة ألقاها إلى أنّ بلاده لديها ممثليات دبلوماسية عديدة.

وقال موسى إنه إضافة إلى القنصلية في مدينة تشينغدو، فإن لأنقرة سفارة في بكين وقنصليات في شنغهاي وهونغ كونغ وقوانتشو، بحسب وكالة الأناضول.

وأشار السفير التركي إلى أنّ القنصلية ستقدم خدماتها لعموم المنطقة في جنوب غربي الصين والتي تشمل مدينة شونجكين وولاية قويتشو.

وتضم المنطقة أكثر من 200 مليون شخص، ويقدر حجم اقتصادها بنحو تريليوني دولار.