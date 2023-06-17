وزير الخارجية السعودي يصل طهران في أول زيارة رسمية منذ 7 سنوات

وصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان وصل، السبت، إلى العاصمة الإيرانية طهران تلبية لدعوة من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، في زيارة هي الأولى منذ عودة العلاقات بين الرياض وطهران.

ومن المقرر أن يلتقي ابن فرحان نظيره الإيراني بهدف إجراء محادثات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، حسب المصدر نفسه.

وترجح السلطات الإيرانية إعادة افتتاح السفارة والقنصلية السعودية في إيران خلال زيارة بن فرحان إلى طهران، حسب "إرنا".

والاثنين، أعلن متحدث وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني عن زيارة مرتقبة يجريها وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى إيران "قريبا".

وأوضح كنعاني، في تصريح صحفي، أنه مع عودة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية بعد انقطاع 7 سنوات، افتتحت بلاده سفارتها بالرياض وقنصليتها في جدة.

وأضاف أن وزير الخارجية السعودي سيزور طهران في وقت قريب تلبية لدعوة نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وللمشاركة في افتتاح سفارة الرياض فيها.

وفي 10 مارس/ آذار الماضي أعلنت الرياض وطهران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.

والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية افتتاح سفارة طهران لدى الرياض والقنصلية العامة الإيرانية في جدة.