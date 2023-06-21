بكين: وصف بايدن للرئيس الصيني بالـ "ديكتاتور" هو "سخيف للغاية وغير مسؤول"

وصفت الصين، الأربعاء، تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي وصفت الرئيس الصيني شي جين بينغ بالديكتاتور بأنها "سخيفة للغاية وغير مسؤولة".

يأتي هذا الصدام بعد أكثر من يوم بقليل من اختتام وزير الخارجية أنطوني بلينكن زيارة إلى بكين سعت لكسر الجليد في علاقة وصلت إلى أدنى مستوياتها تاريخيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، الأربعاء، إن تصريحات بايدن في حفل لجمع التبرعات في كاليفورنيا "تتعارض تماماً مع الحقائق وتنتهك بشكل خطير البروتوكول الدبلوماسي، وتنتهك بشدة الكرامة السياسية للصين".

وأضافت ماو، في إفادة صحفية يومية: "إنه استفزاز سياسي صارخ تعرب الصين عن استيائها الشديد ومعارضتها".

وأشارت أن "التصريحات الأمريكية سخيفة للغاية وغير مسؤولة"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس"..

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، صنف الرئيس الصيني شي جين بينغ من بين "الحكام الدكتاتوريين"، وذلك في خطاب له اليوم الأربعاء.