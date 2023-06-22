31 قتيلا على الأقل في انفجار غاز في مطعم شمال غربي الصين

توفي 31 شخصا على الأقل في انفجار عدد من اسطوانات غاز الطهي في مطعم شمال غرب الصين عشية عطلة نهاية أسبوع طويلة، حسبما ذكرت السلطات الصينية اليوم.

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية الأربعاء إن الانفجار وقع في أحد الشوارع المكتظة بمدينة ينتشوان، عاصمة منطقة نينغشيا ذاتية الحكم التي يقطنها أفراد قومية هوي المسلمة، حيث كان أشخاص يتجمعون عشية عطلة مهرجان "قوارب التنين."

المهرجان عطلة رسمية وطنية يمضيها الصينيون في تناول فطائر الأرز والتسابق بقوارب التجديف.

أفاد موقع "ذا بيبر" الإخباري على الإنترنت، نقلاً عن أحد أعضاء فريق البحث والإنقاذ، أن الانفجار ترك الكثير من الأشخاص فاقدين للوعي وكانوا بحاجة إلى إخراجهم من المحل. وأضاف أن من بين الضحايا كبار سن وطلاب مدارس ثانوية.

قبل ساعة من الانفجار، لاحظ موظفون رائحة غاز الطهي واكتشفوا كسر صمام خزان غاز، بحسب شينخوا. وقع الانفجار أثناء قيام موظف بتغيير الصمام.

قالت الصحيفة إن الحادث وقع في منفذ بمطعم فويانغ باربيكيو، وهو سلسلة مطاعم في ينتشوان يشتهر بأسياخه المشوية وأطباقه المقلية. يتسع المطعم المكون من طابقين لنحو 20 شخصًا في الطابق الأرضي ويوفر غرف طعام خاصة في الطابق الثاني حيث يمكن للعملاء أيضًا غناء الكاريوكي.

أكدت موظفة في عيادة الطوارئ في المستشفى العام لجامعة نينغشيا الطبية لوكالة الأسوشيتدبرس عبر الهاتف أن بعض المصابين يتلقون العلاج في المستشفى ، لكنها قالت إنها غير مصرح لها بالتحدث إلى وسائل الإعلام ورفضت الكشف عن اسمها.

استشهدت الصحيفة بامرأة قائلة إنها كانت على بعد حوالي 50 مترًا (164 قدمًا) من المطعم عندما سمعت الانفجار. ووصفت رؤية اثنين من النادلين يخرجان من المطعم بعد ذلك، وانهار أحدهما على الفور، بينما تصاعد دخان كثيف من المطعم ورائحة قوية من غاز الطهي تغلغلت في المنطقة.

قالت وزارة إدارة الطوارئ الصينية على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي إن أعمال البحث والإنقاذ في المطعم اكتملت في ساعة مبكرة من صباح الخميس، مضيفة أنها أرسلت محققين لتحديد سبب الانفجار.

تعهدت الحكومة الصينية باعتماد إجراءات سلامة صارمة منذ انفجار وقع عام 2015 بمستودع للمواد الكيميائية في مدينة تيانجين الساحلية شمالي البلاد، أسفر عن مقتل 173 شخصا، كان معظمهم رجال إطفاء وضباط شرطة.