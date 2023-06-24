وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دخول مجموعة فاغنر شبه العسكرية إلى مدينة روستوف ومحاصرة مقر المنطقة العسكرية الجنوبية بـ"التمرد المسلح"، فيما أعلن قائد مجموعة "فاغنر" أنها "لن تستلم".

وقال بوتين في خطاب متلفز، السبت، "نواجه خيانة، الطموحات المفرطة والمصالح الشخصية أدت إلى خيانة البلاد والشعب".

ووصف الرئيس الروسي حركة (عملية) فاغنر بـ"التمرد المسلح"، مؤكداً أن كافة المتورطين في هذه المحاولة "سيعاقبون حتماً".

وشدد بوتين بالقول: "لن نسمح بتقسيم روسيا مرة أخرى، سنحمي شعبنا"، مبيناً أن بلاده تخوض اليوم معركة شرسة من أجل مستقبلها.

وتابع: "الغرب سخّر كافة آلاته العسكرية والاقتصادية والإعلامية ضدنا، نحن نناضل من أجل حياة شعبنا وسلامته، ومن أجل سيادتنا واستقلالنا، ومن أجل حق روسيا في أن تبقى دولة بتاريخها الممتد إلى ألف عام" حسب موقع "روسيا اليوم".

وزاد: "أي اضطراب داخلي يمثل تهديداً قاتلاً لدولتنا وأمتنا، ويضرب روسيا وشعبنا، إجراءاتنا لحماية الوطن من مثل هذا التهديد ستكون قاسية، وكل من سار عن وعي في طريق الخيانة وأعد للتمرد المسلح، واتبع طريق الابتزاز والأساليب الإرهابية سيلقون عقابهم، وسيحاسبون أمام القانون وشعبنا".

ولفت إلى أن "كل ما من شأنه أن يمسّ وحدة الصف في روسيا، ارتداد على الشعب ورفاقنا في السلاح الذين يقاتلون الآن على الجبهة، وطعنة في ظهر روسيا وشعبها" وفق الموقع ذاته.

وذكر بما عاشته روسيا سنة 1917، حيث طعنت في ظهرها بينما كانت تخوض الحرب العالمية الأولى لسرقة النصر منها، مؤكداً أن روسيا لن "تسمح بتكرار ذلك وسوف تحمي شعبها من أي تهديد، وأي خيانة داخلية".

وصباح السبت، أعلن قائد فاغنر يفغيني بريغوجين وصول قواته إلى مدينة "روستوف نا دون" الروسية ومحاصرة مقر المنطقة العسكرية الجنوبية.

وأظهرت مشاهد تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاتلي فاغنر منتشرين حول مبنى المقر التابع لوزارة الدفاع الروسية مع عربات مدرعة ودبابات.

من جهته، قال حاكم منطقة فورونيج الواقعة في جنوب روسيا، السبت، إن الجيش الروسي يتخذ الإجراءات اللازمة من أجل التصدي لمحاولة مجموعة فاغنر إطاحة القيادة العسكرية.

وأوضح الحاكم ألكسندر غوسيف في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي "في إطار عملية مكافحة الإرهاب في فورونيج تتخذ القوات الروسية الاستعدادات العملياتية والقتالية الضرورية".

ولاحقا، أعلنت السلطات الروسية، السبت، أنها تحاول إخماد حريق كبير اندلع في مستودع للوقود في فورونيج.

قوات فاغنر: بوتين "أخطأ بشدة" ولن نستسلم

من جانبه، اعتبر مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أخطأ بشدة" باتهام مقاتليه "بالخيانة"، مؤكداً أن قواته "لن تستسلم".

وأكد بريغوجين، في تسجيل صوتي على تلغرام، أنه "في ما يتعلق 'بخيانة الوطن' أخطأ الرئيس بشدة. نحن وطنيون"، وأضاف "لن يستسلم أحد بناء على طلب الرئيس أو الأجهزة الأمنية أو أي كان".

وأضاف: "عندما قاتلنا في إفريقيا، قالوا لنا: إفريقيا لا بد منها، ثم تخلوا عنها. لأنهم سرقوا كل الأموال التي قدمت للمساعدة".

وأردف: "قيل لنا نحن في حالة حرب ضد أوكرانيا، ذهبنا وحاربنا. ثم اتضح أن جميع الذخائر والمعدات والأموال التي سيتم إعطاؤها للمقاتلين قد سُرقت".

واختتم مؤسس فاغنر بالقول: "نحن وطنيون ومن يعارضوننا اليوم هم الذين تجمعوا حول الحثالة".

ورداً على هذا "التمرد"، أعلنت النيابة العامة الروسية فتح تحقيق في "تمرد مسلح" ضد المجموعة التي تضم 25 ألف رجل بحسب قائدها، بعد اتهام الجيش الروسي بقصف قواتها.

وعززت السلطات الإجراءات الأمنية في موسكو حيث فرض "نظام عملية لمكافحة الإرهاب" كنتيجة مباشرة لتهديدات بريغوجين الذي قال في رسالة صوتية على تلغرام "سنذهب حتى النهاية وسندمر كل ما يعترض طريقنا".