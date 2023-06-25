قائد مجموعة "فاغنر" يغادر مدينة روستوف مع مقاتليه

غادر مؤسس شركة فاغنرالأمنية يفغيني بريغوجين مع مقاتليه مدينة "روستوف نا دون" الروسية، فجر اليوم الأحد.

وقال حاكم منطقة روستوف، فاسيلي غولوبيف في بيان عبر تلغرام، إن "قافلة فاغنر غادرت روستوف وتوجهت نحو معسكراتها الميدانية".

وأظهرت مشاهد متداولة على مواقع التواصل، أن عناصر فاغنر غادرت مبنى مقر المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية في روستوف نا دون، وسحبت جميع معداتها العسكرية من المدينة.

كما أظهرت مشاهد مغادرة بريغوجين، الذي تحدى وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو مدينة "روستوف نا دون" بسيارة.

وصباح السبت، أعلن مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، دخول قواته مدينة "روستوف نا دون" الحدودية مع أوكرانيا، قبل التوجه إلى مدينة فورونيج، ثم مدينة ليبيتسك التي تبعد نحو 510 كم عن العاصمة موسكو.

وفي ساعات المساء، أعلن بريغوجين، سحب مقاتليه إلى معسكراتهم "تجنبا لسفك الدماء الروسية"، بناء على وساطة الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو.

ونشر بريغوجين رسالة صوتية عبر قناته على تلغرام، أعلن فيها أن فاغنر قررت إعادة قوافلها التي كانت متجهة نحو موسكو إلى قواعدها "حقنا للدماء".