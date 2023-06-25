وزير الخارجية الأمريكي: الأزمة في روسيا "تحدٍ مباشر لسلطة بوتين"

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد، أن تمرد مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين شكل "تحدياً مباشراً لسلطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأكد بلينكن، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، أن "الأزمة الحالية في روسيا تثير تساؤلات كبرى، وتظهر وجود تصدعات حقيقية".

وأضاف: "رغم حل النزاع بالسرعة التي بدأ بها تقريبا، إلا أنه كان بمثابة ضربة لقيادة بوتين، الذي يواصل شن الحرب في أوكرانيا".

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي: "لقد أثار بريغوجين نفسه، في هذا الحادث برمته، أسئلة عميقة حول المقدمات المنطقية للعدوان الروسي على أوكرانيا في المقام الأول".

ورجح وزير الخارجية الأمريكي استمرار التهديد ضد بوتين، قائلا "لم نشهد الفصل الأخير من القصة بعد، ونراقب ذلك عن كثب".

وصباح السبت، أعلن مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، دخول قواته مدينة "روستوف نا دون" الحدودية مع أوكرانيا، قبل التوجه إلى مدينة فورونيج، ثم مدينة ليبيتسك التي تبعد نحو 510 كم عن العاصمة موسكو.

ومساء السبت، أعلن بريغوجين، سحب مقاتليه إلى معسكراتهم "تجنبا لسفك الدماء الروسية"، بناء على وساطة الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو.