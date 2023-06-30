تحليق لقاذفات نووية أمريكية فوق شبه الجزيرة الكورية تحدياً لكوريا الشمالية

حلقت قاذفات ذات قدرة نووية فوق شبه الجزيرة الكورية اليوم الجمعة في أحدث استعراض للقوة تقوم به الولايات المتحدة ضد كوريا الشمالية.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان إن القاذفات بعيدة المدى من طراز بي-52 شاركت في تدريبات جوية مشتركة مع طائرات مقاتلة أمريكية وكورية جنوبية أخرى فوق شبه الجزيرة. هذا التحليق الجوي للقاذفات هو الأحدث في سلسلة من عمليات النشر الأمريكية المؤقتة لأصول استراتيجية في كوريا الجنوبية ردا على مساعي كوريا الشمالية لتوسيع ترسانتها النووية.

قبل أسبوعين، نشرت الولايات المتحدة غواصة تعمل بالطاقة النووية قادرة على حمل حوالي 150 صاروخ توماهوك إلى مياه كوريا الجنوبية لأول مرة منذ ست سنوات. جاء وصول يو إس إس ميشيغان بعد يوم من استئناف كوريا الشمالية تجاربها الصاروخية احتجاجا على التدريبات الأمريكية-الكورية الجنوبية السابقة التي تعتبرها بروفة على الغزو.

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن نشر قاذفات بي-52 عزز رؤية الأصول الاستراتيجية الأمريكية في شبه الجزيرة. وقالت إن الحلفاء أظهروا عزمهم الراسخ على تعزيز المواقف الدفاعية المشتركة وسيواصلون التدريبات المشتركة التي تشمل القاذفات الاستراتيجية الأمريكية.

يوم الأحد، شارك أكثر من 120 ألف كوري شمالي في مسيرات حاشدة في بيونغيانغ إحياء للذكرى الثالثة والسبعين لبدء الحرب الكورية. خلال المسيرات، ألقى المسؤولون والسكان خطابات تعهدوا فيها بـ "الانتقام بلا رحمة" من الولايات المتحدة بسبب الحرب بينما اتهموا الولايات المتحدة بالتخطيط لغزو كوريا الشمالية.

انتهت الحرب الكورية بهدنة وليس بمعاهدة سلام، وتركت شبه الجزيرة في حالة حرب من الناحية الفنية. تضع الولايات المتحدة حوالي 28 ألف جندي في كوريا الجنوبية كرادع ضد أي عدوان محتمل من قبل كوريا الشمالية.

منذ إطلاقها في 15 يونيو / حزيران لصاروخين باليستيين قصيري المدى، لم تُجر كوريا الشمالية أي اختبارات أسلحة علنية أخرى. لكن نشر القاذفات الأمريكية قد يدفعها إلى إطلاق أسلحة مرة أخرى احتجاجا.

كان تعزيز "الرؤية المنتظمة للأصول الاستراتيجية الأمريكية" لشبه الجزيرة الكورية جزءا من الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول خلال قمتهما في واشنطن في أبريل / نيسان. ذكر بايدن في ذلك الوقت أن أي هجوم نووي كوري شمالي على الولايات المتحدة أو حلفاؤها سيؤدي إلى "نهاية أي نظام" يتخذ مثل هذا الإجراء.

منذ بداية عام 2022، أجرت كوريا الشمالية أكثر من 100 اختبار صاروخي في محاولة لتوسيع ترسانتها من الصواريخ ذات القدرة النووية التي تستهدف البر الرئيسي للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. ورد الحلفاء بتوسيع تدريباتهم العسكرية.

في أواخر مايو / آيار، انتهى إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ يحمل أول قمر تجسس لها بالفشل، حيث سقط الصاروخ في المياه بعد وقت قصير من إقلاعه. ومنذ ذلك الحين، قالت كوريا الشمالية مرارا وتكرارا إنها ستحاول إطلاقا ثانيا، قائلة إنه من الأهمية بمكان بناء نظام مراقبة فضائي للتعامل مع ما تصفه بالعداء الأمريكي.