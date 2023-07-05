البحرية الأمريكية تتهم إيران بمحاولة الاستيلاء على ناقلتي نفط في مضيق هرمز

اتهمت البحرية الأمريكية إيران بمحاولة الاستيلاء على ناقلتي نفط في خليج عمان قرب مضيق هرمز، مؤكدة أنها أحبطت العملية.

وقال تيم هوكينز، متحدث الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، في تصريحات صحفية الأربعاء، إن إيران حاولت الاستيلاء على ناقلتي النفط التجاريتين قرب مضيق هرمز في ساعة مبكرة من اليوم، ولكن تم الرد على الواقعة من البحرية الأمريكية، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

وأضاف أن سفينتين إيرانيتين حاولتا اعتراض الناقلتين، موضحا أنه "تم إطلاق النار على إحداهما" لمنع عملية الاستيلاء.

وأكد أن إطلاق النار على السفينة الإيرانية لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار جسيمة، معلنا أن الناقلتين التجاريتين استكملتا رحلتهما عقب الواقعة.

من جهتها، لم تعلق السلطات الإيرانية على الرواية الأمريكية، حول الحادث في خليج عمان حتى الساعة (14:40 ت.غ)

وفي السياق، أفادت البحرية الأمريكية أن إيران "احتجزت خمس سفن تجارية على الأقل خلال العامين الماضيين، كما اعترضت عدة سفن أخرى"، حسب المصدر.

ولفتت إلى أن غالبية الحوادث وقعت في نطاق مضيق هرمز.