القائمة الرئيسية
آسيا
القائمة الرئيسية

رئيس أوزبكستان يفوز ولاية ثالثة جديدة حتى عام 2030

وكالة الأنباء الفرنسية
طشقند
نشر في 10.07.2023 10:19
الرئيس شوكت ميرزيوييف يدلي بصوته في الانتخابات. 9.7.2032 IHA الرئيس شوكت ميرزيوييف يدلي بصوته في الانتخابات. 9.7.2032 (IHA)

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في أوزبكستان اليوم الإثنين فوز الرئيس شوكت ميرزيوييف لولاية ثالثة جديدة حتى 2030.

وكان ميرزيوييف (65 عاما) قد وعد بفتح أوزبكستان أمام الاستثمار الخارجي والسياحة وتطبيق إصلاحات داخلية رئيسية في الدولة الأكبر في آسيا الوسطى من حيث عدد السكان.

وتولى ميرزيوييف في السابق رئاسة الوزراء في حكومة سلفه المتشدد إسلام كريموف، قبل فوزه بولاية رئاسية أولى في 2016 وإعادة انتخابه في 2021.

ومهد استفتاء دستوري في وقت سابق هذا العام الطريق أمامه لولايتين رئاسيتين أخريين ومدد فترة الولاية من خمسة إلى سبعة أعوام، ما يعني بقاؤه في السلطة حتى 2030 وبالتالي يمكن أن يشغل المنصب حتى 2037.

وحصل ميرزيوييف الذي خاض ثلاثة مرشحين غير معروفين إلى حد كبير السباق ضده، على 87 بالمئة من الأصوات في الانتخابات التي جرت الأحد، وفق النتائج التي نشرتها لجنة الانتخابات.

وركزت حملة إعادة الانتخاب على الاقتصاد والتعليم.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق قضت محكمة هندية بحبس عشرة رجال من طائفة الهندوس عشر سنوات لإدانتهم...
مختارات