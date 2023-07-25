موسكو: زيارة بوتين إلى تركيا يجري تخطيطها

أكد مستشار السياسة الخارجية في الكرملين يوري أوشاكوف، الثلاثاء، وجود خطط لإجراء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة إلى تركيا، مستدركاً أن الاتفاق على التاريخ والمدة لم ينجز بعد.

وأشار أوشاكوف، في تصريحات للصحفيين، أن بوتين وعد بإجراء زيارة إلى تركيا فور فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وأضاف: "يمكنني التأكيد أن الجانب التركي والروسي على حد سواء لديهما خطط لإجراء بوتين زيارة إلى أنقرة لكن لم نتفق بعد على التاريخ والمدة".

ورداً على سؤال حول إمكانية طرح اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود خلال لقاء الزعيمين، قال أوشاكوف: "من الطبيعي أن يبحث الرئيسان هذه القضية سواء خلال اتصال هاتفي أو وجها لوجه".

وفي 14 يوليو/ تموز الجاري، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن نظيره الروسي فلادمير بوتين سيزور تركيا في أغسطس/ آب المقبل.