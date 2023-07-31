مصرع طيار ومتدرب في سقوط طائرة جنوبي إيران

لقي شخصان (طيار ومتدرب) مصرعهما، الاثنين، جراء سقوط طائرة تدريب كانا على متنها في مطار بايام جنوبي إيران.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن مسؤول في الطيران المدني الإيراني، نشره إعلام محلي بينه وكالة "مهر" الرسمية.

وبحسب الوكالة، أعلن المدير العام لمكتب التحقيقات بالحوادث والحرائق التابع للطيران المدني الإيراني، حسن رضائي فار، "سقوط طائرة تدريب في مطار بايام".

وأضاف "صباح الاثنين، تعرضت طائرة تدريب لحادثة في مطار بايام، وفقد قبطان الطائرة ومرافقه حياتهما"، دون مزيد من التفاصيل عن ملابسات الحادث.

وتابع المسؤول الإيراني أن "فريق التحقيق توجه إلى مكان الحادث، والمزيد من التفاصيل سيتم الكشف عنها لاحقًا".

وذكرت وكالة "فارس" أن "الحادث أدى إلى مصرع الأستاذ الطيار نويد عربي والطالب الجامعي المتدرب أمير حسين محمودي، مشيرة إلى أن الطائرة تعود لشركة بوتيا ماهان".