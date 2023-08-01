إيران تعلن عطلة رسمية يومي الأربعاء والخميس خوفاً من ارتفاع درجات الحرارة

بعد أن حذرت وزارة الصحة من احتمال زيادة حالات الإجهاد الحراري بسبب ارتفاع درجات الحرارة في البلاد، أعلنت إيران إغلاق المكاتب الحكومية والبنوك والمدارس يومي الأربعاء والخميس.

ففي الأيام الأخيرة، شهدت المدن والبلدات في إيران درجات حرارة تقارب 40 درجة مئوية. وشهدت العاصمة طهران 38 درجة مئوية يوم الثلاثاء.

توقع مكتب الأرصاد الجوية أن تشهد طهران درجات حرارة تصل إلى 39 درجة مئوية الأيام الثلاثة المقبلة.

شهدت الأهواز، عاصمة المقاطعة الغنية بالنفط في جنوب غرب البلاد، 50 درجة مئوية يوم الثلاثاء.

في عام 2022، سجلت إيران أعلى درجة حرارة لها عند 53 درجة مئوية في الأهواز.

أعلى درجة حرارة للهواء مسجلة على الأرض هي 56.7 درجة مئوية، وتم تسجيلها في 10 يوليو/تموز 1913، في وادي الموت بالولايات المتحدة.