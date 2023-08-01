موسكو: زيلينسكي يعرّض واشنطن للخطر بمهاجمة البنية التحتية الروسية

قالت وزارة الخارجية الروسية إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "يعرّض واشنطن للخطر من خلال تنفيذ هجمات إرهابية ضد البنية التحتية المدنية الروسية"، واتهمته بـ "ابتزاز البيت الأبيض للحصول على مزيد من المساعدات".

جاء ذلك في بيان لمتحدثة الخارجية ماريا زاخاروفا، نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية الثلاثاء، تطرقت فيه إلى الهجمات الأوكرانية الأخيرة التي استهدفت العاصمة موسكو عبر طائرات مسيرة.

وأضافت زاخاروفا: "زيلينسكي يعرّض واشنطن للخطر من خلال القيام بأعمال إرهابية ضد البنية التحتية المدنية، ويتبعه (الرئيس الأمريكي جو) بايدن بنفسه على مسار الخراب ذاته تحت اسم الدولة الراعية للإرهاب".

واعتبرت زاخاروفا أن الرئيس الأوكراني "يبتز البيت الأبيض للحصول على المزيد من المساعدات لأوكرانيا"، وفق تعبيرها.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعرض موسكو لهجوم بمسيرات أوكرانية خلال الليلة الماضية.

ونشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد يُسمع فيها أصوات انفجارات من منطقة "موسكو- سيتي" التي تضم ناطحات سحاب، يعتقد أنها أصوات إسقاط المسيرات.

يشار إلى أن الهجوم الأوكراني على موسكو هو الثالث من نوعه في غضون أسبوع، حيث تعرضت المدينة لهجمات مشابهة بمسيرات في 24 و28 يوليو/ تموز الماضي، دون وقوع ضحايا بحسب ما أعلنه الجانب الروسي.