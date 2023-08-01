وزير خارجية كوريا الجنوبية: تركيا أحد أهم شركائنا بأوروبا

قال وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين، إن سيول تنظر إلى تركيا كأحد أهم شركائها الاقتصاديين في أوروبا، مشيراً إلى أن قرابة 160 شركة من بلاده تنشط في تركيا.

وأضاف الوزيرالكوري الجنوبي، في تصريحات لوكالة لأناضول، على هامش زيارته إلى العاصمة التركية أنقرة: "ننظر إلى تركيا كأحد أهم الشركاء الاقتصاديين في أوروبا بمجال البنية التحتية، نستطيع تقديم نماذج مهمة على التعاون الناجح بين البلدين، مثل نفق أوراسيا (بمدينة إسطنبول) وجسر جناق قلعة 1915 (شمال غرب تركيا)".

وأشار جين إلى أن بلاده "تعتبر تركيا بلداً شقيقاً نظراً لأخوة الدم التي تربط شعبي البلدين، والشراكة الاستراتيجية بين البلدين ستتطور بشكل أكبر في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة".

وذكر أن تركيا هي رابع دولة أرسلت أكبر عدد من الجنود إلى الحرب الكورية، مضيفاً: "يشعر شعبنا بالامتنان دائماً من خلال عدم نسيان التضحيات التي بذلتها تركيا".

وتابع: "شعب كوريا الجنوبية ينظر بإعجاب إلى التضحيات التي بذلتها تركيا على أرض كوريا الجنوبية، كما يعتبر الشعب التركي شعبًا شقيقًا له".

وأردف: "ولعل من أبرز الأمثلة التي تؤكّد مشاعر الأخوة الصادقة، هو استمرار تدفق المساعدات الكورية الجنوبية إلى تركيا منذ اليوم الأول للزلزال (قهرمان مرعش) وحتى نهاية أبريل/ نيسان الماضي".

وفي 25 يونيو/ حزيران 1950 اندلعت الحرب عندما هاجمت كوريا الشمالية جارتها الجنوبية، وتدخلت الأمم المتحدة وأرسلت 16 دولة على رأسها تركيا والولايات المتحدة مساعدات عسكرية إلى كوريا الجنوبية، وانتهت الحرب بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 يوليو/ تموز 1953، دون توقيع معاهدة سلام دائم بين الكوريتين.

شراكة استراتيجية

وأشار جين إلى أن البلدين الذين تقوم علاقاتهما على مبدئ "الأخوة والصداقة"، يرتبطان أيضًا بشراكة استراتيجية منذ عام 2012.

وذكر أن هناك ما يقرب من 160 شركة كورية جنوبية تعمل في تركيا، وأن سيول تنظر إلى تركيا كأحد أهم الشركاء الاقتصاديين في أوروبا.

وقال جين: "يمتلك البلدان تعاونًا راسخًا في مجال الصناعات الدفاعية، إن التعاون في هذا المجال الحيوي دليل مهم على عمق العلاقات الثنائية والثقة المتبادلة".

كما تطرق الوزير إلى المساهمة التي قدمتها بلاده بإنتاج مجموعة الطاقة الخاصة بالدبابة التركية آلطاي (Altay)، وأشار إلى الجهود التي بذلتها بلاده في المناطق المنكوبة عقب زلزال قهرمان مرعش الذي ضرب جنوب تركيا في 6 فبراير/ شباط الماضي.

وقال: "قدمت بلادي مساعدات إنسانية بقيمة 5 ملايين دولار منذ اليوم الأول للزلزال، كما تعمل على إنشاء ما مجموعه ألفي مسكن مؤقت للمساهمة بعودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المتضررة".

وأضاف: "ستواصل الحكومة الكورية الجنوبية دعم الناجين من الزلزال، حتى يتمكنوا من التغلب على الأضرار والحصول على حياة مستدامة اجتماعيا واقتصاديا".

استثمارات متعددة

ولفت جين إلى الزيارة التي أجراها للمعرض الدولي السادس عشر للصناعات الدفاعية في إسطنبول (IDEF'23) الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى لقاء جمعه مع وزير الدفاع التركي يشار غولر.

وقال: "خلال اللقاء تحدثنا مع وزير الدفاع التركي عن آفاق التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية، مع وجود أمثلة جيدة على التعاون بين البلدين في هذا المجال".

وأضاف: "نحن ننظر إلى مستقبل التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بين كوريا وتركيا، على أنه مشرق وواعد".

وأوضح جين أن التعاون بين البلدين يزداد بشكل ملحوظ في ظل الأداء المتوازن لاتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وكوريا الجنوبية.

وأفاد أنه اعتبارًا من مارس/ آذار 2023 بلغ الاستثمار التراكمي للشركات الكورية الجنوبية في تركيا حوالي 3.8 مليارات دولار أمريكي، مشيرًا أن المبلغ يتزايد باستمرار.

وفي الختام، أكد جين على أهمية الاستثمارات التي يقوم بها البلدان في مجال التعاون الثقافي، وأهميته على صعيد دعم انتشار اللغة الكورية بتركيا، والتركية في كوريا الجنوبية.