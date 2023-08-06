مقتل 28 شخصاً في حادث قطار جنوبي باكستان

بلغت حصيلة ضحايا حادث خروج قطار عن مساره في إقليم السند جنوبي باكستان، الأحد، 28 قتيلاً و50 جريحاً، في حصيلة غير نهائية.

وقال قائد الشرطة المحلية يونس تشانديو للصحفيين: "تم نقل 22 جثة و50 مصابا إلى مستشفيات قريبة في منطقة نوابشة، على بعد 30 كلم من موقع الحادث"، قبل أن تعلن السلطات الباكستانية لاحقاً ارتفاع عدد القتلى إلى 28.

وأكدت السلطات المحلية أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع حيث لا يزال عشرات الركاب محاصرين داخل عربات محطمة والعديد منهم في حالة حرجة.

وبهذا الخصوص، قال وزير السكك الحديدية في باكستان خواجة سعد رفيق، في تصريح صحفي، إن الحادث قد يكون نتيجة "عيب فني أو عمل تخريبي".