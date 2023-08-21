وكالة: إيران بانتظار استلام أصولها المجمدة بكوريا الجنوبية

قالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، الاثنين، إن أصولاَ إيرانية مجمدة لدى سيول جرى تحويلها للبنك المركزي السويسري، منذ أسبوع الماضي، لتبديلها بعملات أخرى وتسليمها إلى طهران.

وأوردت الوكالة نقلاً عن مصادر لم تسمها، قولها، إن المركزي السويسري سيقوم بتحويل الأصول المقومة بالوون الكوري إلى اليورو، قبل إعادتها إلى سيول ثم ترسل إلى طهران.

ولم تذكر الوكالة قيمة المبلغ، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من جانب كوريا الجنوبية أو المركزي السويسري حتى الساعة 08:45 (ت.غ).

والجمعة الماضي، أعلنت إيران بدء الإفراج عن 10 مليارات دولار من أموالها المجمدة في كل من كوريا الجنوبية والعراق، في إطار اتفاق تبادل سجناء مع الولايات المتحدة.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" حينها، فإن "الاتفاق يقضي بإفراج إيران عن 5 سجناء أمريكيين مقابل إطلاق سراح 5 سجناء إيرانيين في الولايات المتحدة الأمريكية".

وتابعت الوكالة: "بالإضافة إلى ذلك، سيتم الإفراج عن 6 مليارات دولار من أموال إيرانية مجمّدة في كوريا الجنوبية، إلى جانب جزء كبير أيضا من الأموال الإيرانية في بنك TBI العراقي".

في السياق، قال متحدث وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، إن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية لا يمكن استخدامها إلا للأغراض الإنسانية من جانب إيران.

وذكر "فيدانت باتيل"، النائب الرئيسي لمتحدث وزارة الخارجية في تصريحات لصحفيين بالبيت الأبيض، أن الأموال كانت متاحة دائماً لإيران للاستخدام الإنساني.

وزاد: "السماح لإيران باستخدام تلك الأموال لأغراض إنسانية، يتماشى مع السياسات الأمريكية الراسخة لضمان أن عقوباتنا لا تمنع تدفق السلع والخدمات الإنسانية إلى عامة الناس".