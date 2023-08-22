باكستان.. إنقاذ طفلين من أصل ستة كانوا عالقين في عربة تلفريك تعطلت على ارتفاع شاهق

نجحت خدمات الطوارئ في باكستان في إنقاذ طفلين من عربة تلفريك بعد تعطلها على ارتفاع شاهق.

وعلقت العربة وفيها ستة أطفال وشخصين بعد انقطاع أحد كابلاتها، اليوم الثلاثاء، وبقي الركاب لساعات قبل وصول رجال الإنقاذ بمروحيات لإنقاذهم.

شوهدت قوات كوماندوز تابعة للجيش على شاشة التلفزيون المحلي وهي تحاول النزول على حبال من المروحيات باتجاه التلفريك.

حذر خبير من أن عملية الإنقاذ ستكون معقدة للغاية لأن الرياح الناتجة عن المروحية قد تزيد من ضعف الكابلات الحاملة للعربة.

أثارت عملية الإنقاذ ذهول الباكستانيين في أنحاء البلاد، فاحتشدوا حول أجهزة التلفزيون في المكاتب والمتاجر والمطاعم والمستشفيات للمتابعة.

وحسب قنوات تلفزيونية باكستانية، فإن بعض المحاصرين كانوا على اتصال مع عائلاتهم عبر الهاتف، بينما قالت السلطات إن الشخصين البالغين كانا يواسيان الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و15 عاما.

وانقطع أحد الكابلات بينما كان الأشخاص الثمانية يعبرون وادي نهر في منطقة باتاغرام بمقاطعة خيبر بختونخوا.

وكان الأطفال في طريقهم إلى المدرسة، وكثيرا ما يستخدم القرويون عربات التلفريك للتجول في المناطق الجبلية في باكستان.

لكن العربات غالبا ما تعاني من سوء الصيانة، وفي كل عام يموت أشخاص أو يصابون أثناء السفر بها.

تم إرسال المروحيات في محاولة لانتشال الأشخاص منعربة التلفريك، ولكن بعد أن أمضت المجموعة ست ساعات معلقة بشكل غير مستقر على ارتفاع 350 مترا فوق سطح الأرض، بحسب تيمور خان، المتحدث باسم هيئة إدارة الكوارث.

وحلقت عدة مروحيات فوق مكان الحادثة، كما تجمعت سيارات الإسعاف على الأرض.