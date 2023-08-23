الهند تدخل نادي الهبوط على القمر وتصبح رابع دولة تهبط فوق سطحه

أصبحت الهند رابع دولة تهبط بنجاح على سطح القمر بعد نجاح مركبتها الفضاء غير المأهولة "تشاندرايان-3" في الهبوط فوق القطب الجنوبي للقمر فيما يشهد البرنامج الفضائي الهندي ازدهارًا ملحوظً.

وتزامنًا مع الحدث، التقطت عدسات الصحفيين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وهو يلوّح بعلم بلاده خلال حضوره قمة مجموعة "بريكس" الاقتصادية المنعقدة في مدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا.

وعلّق مودي على العملية بالقول عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقًا): "هذه صرخة انتصار لـ هند جديدة، إنه يوم تاريخي".

ومركبة "شاندريان-3" طورتها المنظمة الهندية للبحث الفضائي (ISRO)، وتضم جهاز الهبوط "فيكرام" (تعني الشجاعة باللغة السانسكريتية) والروبوت المتحرك "برغيان" (تعني الحكمة).

يذكر أن هذه المهمة تأتي بعد أيام قليلة على تحطم المسبار "لونا-25" وهو الأول الذي ترسله روسيا إلى القمر منذ العام 1976.

وبحسب مصادر علمية، حطت "شاندريان-3" بعد الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي للهند (12:30 ت.غ) قرب القطب الجنوبي للقمر، وهو غير مستكشف كثيرًا، ما سيشكل سابقة عالمية في برامج الفضاء الدولية.

وجاءت عملية الهبوط هذه بعد 4 سنوات من تجربة مماثلة لم يُكتب لها النجاح، حيث فقد الفريق المواكب على الأرض الاتصال بالمركبة قبل وصولها إلى القمر.

ويمثّل هبوط "تشاندرايان-3" على سطح القمر محطة تاريخية للهند، التي سعت طويلا للانضمام إلى نادي الدول القليلة التي نجحت في ذلك.

حيث سبقتها إليه روسيا (الاتحاد السوفياتي سابقًا) عام 1959، ثم الولايات المتحدة عام 1969، والصين عام 2018.