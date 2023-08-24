الصين تحظر استيراد المأكولات البحرية من اليابان بسبب تفريغ المياه من محطة فوكوشيما النووية

قررت اليابان تفريغ المياه من محطة فوكوشيما التي شهدت كارثة تسرب نووي إلى المحيط الهادئ، ما أثار غضب جارتها الصين التي حظرت استيراد جميع المأكولات البحرية من طوكيو.

والبدء بتفريغ مياه تعادل كميّتها محتوى نحو 540 مسبحا أولمبيا خطوة كبيرة باتّجاه وقف تشغيل الموقع الذي ما زال خطرا بعد 12 عاما على كارثة نووية من بين الأسوأ في العالم.

وأظهر تسجيل بالبث الحي وزّعته شركة "تيبكو" المشغلة للمحطة مهندسَين يضغطان على فأرة الحاسوب ومسؤولا يقول بعد عد تنازلي إن "الصمامات قرب مضخات نقل مياه البحر تفتح".

شددت اليابان مرارا على أن المياه الملوّثة لن تؤدي إلى أية أضرار، وهو موقف تدعمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

لكن الصين حذّرت من أنها ستؤدي إلى تلوّث المحيط وسارعت بالرد الخميس واصفة ما قامت به اليابان بالعمل "الأناني وغير المسؤول".

كما حظرت الصين استيراد جميع المأكولات البحرية من اليابان "لتدارك المخاطر على الأمن الغذائي الناتجة عن التلوّث بالمواد المشعّة".

وعبّر صيادون في اليابان أيضا عن معارضتهم لتفريغ المياه.

ونظّم حوالى عشرة أشخاص وقفة احتجاجية قرب فوكوشيما الخميس فيما تجمّع مئة غيرهم خارج مقر "تيبكو" في طوكيو.

وقال كينيشي ساتو (68 عاما) في طوكيو "الأمر أشبه بإلقاء قنبلة ذريّة في المحيط. كانت اليابان الدولة الأولى في العالم التي تتعرّض لهجوم ذرّي، وها هو رئيس وزراء البلاد يتّخذ هذا القرار".

- انهيارات

انهارت ثلاثة مفاعلات في منشأة فوكوشيما-دايشي في شمال شرق اليابان بعد زلزال عنيف أعقبه تسونامي أودى بحياة نحو 18 ألف شخص في 2011.

وجمعت الشركة المشغلة للمحطة "تيبكو" مذاك 1,34 مليون متر مكعّب من المياه الملوثة التي تم تبريدها في المفاعلات المتضررة، إضافة إلى المياه الجوفية والأمطار التي تغلغلت فيها.

تفيد اليابان بأنه تمّت تنقية جميع المواد المشعّة باستثناء التريتيوم الذي تعد مستوياته غير مضرّة وأقل من الكميّات التي يتم تفريغها من محطات الطاقة النووية العاملة، بما فيها تلك التي في الصين.

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس صحة ذلك.

وأفادت الوكالة التي تشرف على العملية في بيان أن خبراءها "أخذوا عيّنات هذا الأسبوع من أول دفعة من المياه المخففة المعدّة للتفريغ.. أكد تحليل الوكالة الدولية للطاقة الذرية المستقل من الموقع بأن تركّز التريتيوم في المياه المخففة التي يتم تفريغها أقل بكثير من المستوى التشغيلي البالغ 1500 بيكريل للتر".

بدورها، شددت "غرينبيس" المدافعة عن البيئة بأن عملية التنقية تقوم على أخطاء. واقترحت الصين وروسيا بأن يتم تبخير المياه وإطلاقها في الجو بدلا من البحر.

لكن معظم الخبراء يؤيّدون تحليل اليابان.

وقال توم سكوت من جامعة بريستول "عندما يتم تفريغها في المحيط، تخفف مادة التريتيوم أكثر في المسطح المائي الشاسع وتصل سريعا إلى مستوى إشعاعي لا يختلف أساسًا عما هو عليه في مياه البحر العادية".

ومن المقرر أن تجري "تيبكو" أربع عمليات تفريغ للمياه المعالجة اعتبارا من الخميس حتى آذار/مارس 2024.

ستدوم الأولى لمدة 17 يوما رغم أن تفريغ كامل كمية المياه هذه سيستغرق حوالى 30 عاما.

والمياه مخزّنة في نحو ألف حاوية فولاذية وأكدت "تيبكو" بأنها تحتاج لتخصيص مساحة للتخلّص من الوقود النووي المشع عالي الخطورة والركام من ثلاثة مفاعلات نووية مدمّرة.

- "أخبار زائفة"

وحتى قبل عملية تفريغ الخميس، حظرت الصين استيراد المأكولات البحرية من 10 من مقاطعات اليابان الـ47 وفرضت عمليات تفتيش عن مواد مشعّة.

وقامت هونغ كونغ وماكاو التابعتان للصين بالخطوة ذاتها هذا الأسبوع.

ويعني رد الفعل الصيني الخميس توسيعا لنطاق الحظر ليشمل اليابان بأكملها.

يفيد محللون بأنه بينما تراود الصين مخاوف حقيقية مرتبطة بالسلامة، إلا أن رد فعلها القوي مدفوع جزئيا على الأقل بالتنافس الاقتصادي والعلاقات الباردة مع اليابان.

ولم تعترض حكومة كوريا الجنوبية التي تسعى لتحسين العلاقات مع اليابان، رغم أن العديد من السكان يشعرون بالقلق فيما خرجت احتجاجات متفرّقة.

أوقفت الشرطة الخميس أكثر من 10 أشخاص حاولوا اقتحام السفارة اليابانية في سيول.

وأكد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان داك-سو الخميس أن "لا حاجة للمبالغة في القلق" حيال الخطة.

كما انتقد ما وصفها بالحملة "المدفوعة سياسيا" و"الأخبار الزائفة" الرامية لإشاعة الخوف.

وتضمنت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين وكوريا الجنوبية مزاعم لا صحة لها بشأن عملية التفريغ، شملت صورا تم التلاعب بها لأسماك مشوّهة أُرفقت بادعاءات بأنها مرتبطة بفوكوشيما.

يعارض العاملون في قطاع الصيد في اليابان أيضا العملية، خشية تخلي الحكومات والمستهلكين عن مأكولاتهم البحرية.

وقالت ريكو موتو (70 عاما) لفرانس برس في ميهارو قرب المحطة "أشعر بالقلق حيال المستقبل.. لا يمكننا نقل مسؤولية ما حصل في زمن جيلنا إلى جيل أطفالنا والأجيال المقبلة".