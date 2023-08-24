بوتين: بريغوجين كان موهوباً ولديه أخطاء جسيمة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين الذي قتل في حادث تحطم طائرة أمس الأربعاء، "كان موهوباً، ولديه أخطاء جسيمة"، وأعرب عن تعازيه لعائلته.

جاء ذلك في تصريحات الخميس، عقب لقائه الرئيس المؤقت لما يسمى "جمهورية دونيتسك الشعبية".

وتقدم بوتين بتعازيه إلى أسر قتلى الطائرة الخاصة المنكوبة في منطقة تفير الروسية.

وأوضح أن "بريغوجين قدره معقد، لكنه كان شخصاً موهوباً، ولديه أخطاء جسيمة في حياته"، دون مزيد توضيح.

وأكد أن لجنة التحقيق بدأت مهامها في حادث تحطم الطائرة، وأنها ستواصل عملها حتى النهاية.

ووصف الحادثة بأنها مأساة، مضيفاً أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الطائرة كانت تضم أعضاء من مجموعة فاغنر.

وأكد أن مجموعة فاغنر قدمت مساهمات كبيرة في الحرب ضد "النظام النيو نازي" في أوكرانيا، لافتا إلى أنهم يدركون ذلك ولن ينسوا تلك الإسهامات أبدا.

وأفاد أنه يعرف بريغوجين منذ تسعينيات القرن الماضي، مضيفا أن "قدره معقد، لكنه كان شخصا موهوبا، ولديه أخطاء جسيمة في حياته".

وأردف بوتين: "كما في الأشهر الماضية، فقد وصل إلى النتائج التي كان يرغب في تحقيقها لأنني أردت له ذلك من أجل أهدافنا المشتركة".

وأشار إلى أن بريغوجين حقق "نتائج ناجحة" في روسيا ومناطق عدة بالعالم، مضيفا "لقد كان رجل أعمال موهوبا، ليس في بلادنا فحسب بل في الخارج أيضا وخاصة في إفريقيا".

وذكر أن بريغوجين عمل في مجال النفط والغاز والمعادن الثمينة والأحجار، وأنه "عاد من إفريقيا أمس وعقد لقاءات مع بعض المسؤولين هنا (في روسيا)".

وأكد بوتين أن روسيا ستجري التحقيقات اللازمة في حادثة تحطم الطائرة، مبينا أن "رئيس لجنة التحقيق قدم لي تقريرا صباح اليوم".

وأوضح أن "لجنة التحقيق بدأت مهامها الأولية في حادث تحطم الطائرة بمنطقة تفير، وستواصل عملها حتى النهاية، ليس لدينا شك في ذلك، سنرى قريبا ما ستؤول إليه التحقيقات، وهذا سيأخذ بعض الوقت".