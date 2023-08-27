طهران: نعمل على إعادة فتح سفارتنا في ليبيا

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن طهران تعمل على إعادة فتح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس حرصاً على "تفعيل كافة أوجه التعاون المشترك".

وجاءت تصريحات رئيسي، خلال لقاء مع النائب في المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، على هامش قمة مجموعة "بريكس" في جنوب إفريقيا بين 22 و24 أغسطس/ آب الجاري، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الأحد.

وفي 2011، أغلقت كافة السفارات الأجنبية العاملة في ليبيا، وبينها السفارة الإيرانية، أبوابها إثر اندلاع احتجاجات قادت إلى الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).

وأعرب الرئيس الإيراني عن "اهتمام طهران بنجاح ليبيا في تجاوز أزمتها وعودة دورها الرائد على الساحة العربية والعالمية.. ومشاركتها في قمة بريكس تعكس نجاح جهود بناء الدولة المستقرة وعودة ليبيا إلى دورها في القارة".

وشدد رئيسي على "دعم بلاده لجهود بريكس والدول الإفريقية لخلق مناخ اقتصادي قوي ومستقل وآفاق للتعاون المشترك بين ليبيا وإيران من شأنها أن تعزز هذا الاختيار".

ووفقاً للبيان، الذي نقلته وكالة الأناضول، "وجّه الرئيس الإيراني الدعوة إلى الكوني لزيارة طهران للتباحث حول أوجه وآليات رسم خارطة طريق لتعزيز التعاون المشترك".

وفي يوليو/ تموز الماضي، زارت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش طهران في أول زيارة من نوعها لوفد ليبي رفيع المستوى منذ نحو 16 عاماً، حيث أجرت مباحثات مع نظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.