موسكو.. لجنة التحقيق تؤكد مصرع قائد فاغنر بعد نتائج الاختبار الجيني

أكدت لجنة التحقيق الروسية، الأحد، مصرع مؤسس شركة فاغنر الأمنية، يفغيني بريغوجين، بعد إعلان نتائج الاختبار الجيني لقتلى حادث تحطم طائرة خاصة في منطقة تفير الأربعاء الماضي.

وذكر بيان صادر عن اللجنة أنه "تم الانتهاء من الاختبارات الجينية الجزيئية لتحديد هويات قتلى حادثة تحطم الطائرة الخاصة في منطقة تفير".

وأضاف البيان أنه تم التعرف على هويات الأشخاص العشرة الذين لقوا حتفهم.

وشدد أن الفحوصات تؤكد تطابق هويات القتلى مع قائمة الأسماء التي نشرت في 23 أغسطس/ آب حول هوية ركاب الطائرة المنكوبة.

وتضمنت قائمة الأسماء بحسب لجنة التحقيق الروسية، إلى جانب يفغيني بريغوجين، مساعده وأحد مؤسسي فاغنر دميتري أوتكين، وسيرغي بروبوستين، ويفغيني ماكاريان، وألكسندر توتمين، وفاليري تشيكالوف، ونيكولاي ماتوسيف.

كما تضمن قائمة أسماء ركاب الطائرة 3 من طاقمها وهم، أليكسي ليفشين، ورستم كريموف، وكريستينا راسبوبوفا، لقوا حتفهم جميعا في حادث التحطم.

وفي 23 أغسطس/ آب الجاري، نشرت مؤسسة الطيران الفيدرالية الروسية "روس أفياتسا"، قائمة بأسماء ضحايا تحطم الطائرة المدنية، وبينهم بريغوجين.

والخميس، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ستجري التحقيقات اللازمة في حادثة تحطم الطائرة، وقال: "لجنة التحقيق بدأت مهامها الأولية في الموقع، وستواصل عملها حتى النهاية، سنرى قريبا ما ستؤول إليه التحقيقات، وهذا سيأخذ بعض الوقت".