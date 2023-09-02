الجيش الأرميني يقصف مواقع أذربيجانية حدودية

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، السبت، أن الجيش الأرميني قصف مواقع حدودية تابعة لأذربيجان بقذائف الهاون.

وأفادت الوزارة، في بيان، أن وحدات الجيش الأرميني المتمركزة في منطقة زود بمدينة باصارغيجر، قصفت مواقع للجيش في الاتجاه المحاذي، بقذائف هاون عيار 60 و82 ملم.

وأشارت الوزارة إلى أن الجيش الأذربيجاني اتخذ أيضا التدابير اللازمة في المنطقة.

وذكرت الوزارة في بيان آخر، أنه تم تدمير محطة التحكم المتنقلة للمسيرات التابعة للجيش الأرميني.

وأمس، اتهمت أذربيجان، الجيش الأرميني بتصعيد الوضع في المنطقة إثر إطلاق قواته النار على نقاط عسكرية أذربيجانية حدودية.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في بيان نشرته، إن الجيش الأرميني استهدف مواقع لقواتها في منطقة كيلبجار ما أسفر عن إصابة 3 من جنود.