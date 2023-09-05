علييف يستقبل ممثل روسيا لتطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا

استقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الثلاثاء، في العاصمة باكو، الممثل الخاص لوزارة الخارجية الروسية إيغور خوفاييف لتطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا.

وأفاد بيان صادر عن الرئاسة الأذربيجانية أن اللقاء تناول الوضع بالمنطقة وفتح ممري "آغدام-خانكندي" و"لاتشين-خانكندي".

وأشار علييف أنه تمت دعوة ممثلي الأرمن بإقليم قره باغ الأذربيجاني إلى العاصمة باكو والمدن الأخرى لمناقشة قضايا الاندماج، واستدرك: "لكنهم تخلوا عن هذه المحادثات".

من جانبه، أكد خوفاييف أن روسيا ستواصل جهودها لتطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا وضمان السلام المستدام في المنطقة.

يذكر أن أذربيجان فرضت قيوداً على حركة العبور في ممر لاتشين- خانكندي الذي يستخدمه الأرمن القاطنون في قره باغ للتنقل بين الإقليم وأرمينيا، بعد تعرض حرس الحدود الأذربيجاني لإطلاق نار من الجانب الأرميني.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول 2020 أطلق جيش أذربيجان عملية لتحرير أراضيه المحتلة في قره باغ، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.