إلهام علييف: منظمة الدول التركية تبوأت المكانة التي تستحقها على المستوى العالمي

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الخميس، إن علم جمهورية شمال قبرص التركية يجب أن يُرفع في المناسبات التي تقام في بلاده.

جاء ذلك خلال استقباله المشاركين بالاجتماع الثاني للوزراء المسؤولين عن إدارة الكوارث والطوارئ لمنظمة الدول التركية المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وأضاف علييف أن قمة زعماء المنظمة التركية ستعقد بعد شهرين، معرباً عن توقعاته أن يتم توقيع اتفاقية حول التعاون بإدارة الكوارث "للحاجة الماسة لذلك".

ولفت إلى تزايد الكوارث في المنطقة والعالم، مذكرا بالزلزال التي ضرب جنوب تركيا في فبراير/شباط وجهود الدعم التي تبذلها الدول الشقيقة، بما في ذلك أذربيجان.

وأضاف: "يتم الآن تحديد المعالم النهائية للحي الذي ستبنيه دولة أذربيجان في ولاية قهرمان مرعش التركية وسنبدأ البناء قريبا".

وأشار علييف إلى أن العالم التركي عائلة كبيرة، وأردف :"اليوم، تمكنت منظمة الدول التركية من تبوء المكانة التي تستحقها على المستوى العالمي، ولكن من الآن فصاعدا، يجب علينا أن نعمل بفعالية حتى تتوسع إمكانيات نفوذنا بشكل أكبر".

وتابع: "وهنا، تعتبر المساعدة المتبادلة وتعزيز العلاقات الاقتصادية، والتنسيق المستمر والمشاورات على المستوى السياسي، والمساعدة المتبادلة في مجال الأمن، كلها عوامل مهمة ستعزز وحدتنا، وأنا واثق من أن مكانة منظمتنا ودورها في العالم سيزداد في المستقبل القريب".

وذكر علييف أن ممثل جمهورية شمال قبرص التركية حاضرً اليوم في مراسم الاستقبال، مضيفاً: "أود أن أحيي بشكل خاص أشقاءنا القبارصة الأتراك، الوزير (الداخلية القبرصي التركي) ممثل هنا كمراقب ولكن أيضًا بعلم بلاده، وبالطبع، جمهورية شمال قبرص التركية ينبغي أن يرفرف علمها في هذا الحدث الخاص بنا".

وأضاف: "أذربيجان دائمًا مع أشقائها متحدين في جميع أنحاء العالم التركي، ومن دواعي السرور أنه تم اختيار جمهورية شمال قبرص التركية عضوا مراقبا في منظمة الدول التركية في اجتماع القمة الأخير، وأود أن اغتنم هذه الفرصة لأهنئ جميع أشقائنا الأتراك".