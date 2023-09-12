تلبية لدعوة بوتين.. زعيم كوريا الشمالية يصل إلى روسيا بالقطار

وصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الثلاثاء، إلى روسيا بالقطار، في زيارة رسمية تلبية لدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وفق وسائل إعلام محلية.

وأوضحت وزارة الموارد الطبيعية والبيئة الروسية، في بيان، أن الوزير ألكسندر كوزلوف كان في استقبال كيم والوفد المرافق له بمحطة القطار "خاسان" في بلدة بريمورسكي كراي جنوب شرقي البلاد، وفق ما ذكرته وكالة "تاس" الروسية.

ونشرت الوكالة صوراً ومقاطع فيديو لمشهد خروج كيم من القطار المصفح، حيث كان في استقباله عدد من المسؤولين الروس، على رأسهم الوزير كوزلوف.

والاثنين، أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" أن زعيم كوريا الشمالية سيجري زيارة رسمية إلى روسيا تلبية لدعوة الرئيس فلاديمير بوتين، دون تحديد تاريخ معين.

يذكر أن المرة الأخيرة التي زار فيها كيم روسيا في أبريل/ نيسان 2019، حيث عقد لقاء مع بوتين في حرم جامعة الشرق الأقصى الفدرالية على جزيرة روسكي.