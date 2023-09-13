إيران ترسل تعزيزات عسكرية إلى حدودها مع أذربيجان وأرمينيا

أرسل الحرس الثوري الإيراني تعزيزات عسكرية إلى الحدود الشمالية الغربية المحاذية لأذربيجان وأرمينيا، وفق ما نقلت وكالة تسنيم للأنباء.

وقد نشرت الوكالة المقربة من الحرس الثوري، الأربعاء، مقاطع مصورة حول الموضوع.

ويظهر الفيديو إرسال دبابات ومدفعيات بعيدة المدى إلى المنطقة.

كما ذكرت الوكالة أنه بعد الاتفاق المبرم مع العراق، تم إرسال المعدات العسكرية الموجودة على حدود هذا البلد إلى الحدود الشمالية الغربية المحاذية لأذربيجان وأرمينيا.

وبموجب الاتفاق الموقع مع العراق، تطلب إيران من حكومة بغداد نزع سلاح التنظيمات النشطة في شمالي العراق حتى 19 سبتمبر/ أيلول، ومن بينها تنظيم "بجاك" PJAK الجناح الإيراني لـ "بي كي كي" الإرهابي.