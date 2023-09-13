بوتين يصطحب زعيم كوريا الشمالية في جولة في مركز إطلاق صواريخ سيوز الفضائية

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في منشأة نائية لإطلاق الصواريخ الفضائية سويوز-2، في سيبيريا حيث قاما بجولة في منشأة إطلاق الصواريخ.

جاء الاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد ساعات من إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين باتجاه البحر، في تصعيد للاستفزازات الناتجة عن اختبارات الأسلحة الكورية الشمالية منذ بداية عام 2022، حيث استخدم كيم حرب بوتين في أوكرانيا لتسريع خطواته في تطوير الأسلحة.

ولم تعلن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية على الفور المدى الذي وصلت إليه الصواريخ الكورية الشمالية. وقال خفر السواحل الياباني نقلا عن وزارة الدفاع في طوكيو إن الصواريخ سقطت على الأرجح، لكنها حثت السفن رغم ذلك على مراقبة الأجسام المتساقطة.

ويشير الاجتماع في قاعدة فوستوشني الفضائية، أهم منشأة محلية لإطلاق الأقمار الصناعية في روسيا، إلى رغبة كيم في تلقي الدعم الفني الروسي لتعزيز جهوده الرامية إلى تطوير أقمار استطلاع عسكرية، والتي أكد على أهميتها في تعزيز التهديد الذي تشكله صواريخه التي تحمل رؤوسا نووية، حيث فشلت كوريا الشمالية مرارا في وضع أول قمر صناعي للتجسس العسكري في مداره، خلال الأشهر الأخيرة.

وأظهرت الصور الرسمية كيم وبرفقته باك ثاي سونغ، رئيس لجنة علوم وتكنولوجيا الفضاء في كوريا الشمالية، والأدميرال البحري كيم ميونغ سيك، المسؤولين عن جهود كوريا الشمالية لصناعة أقمار التجسس وغواصات الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية، وفقا لما ذكرته وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية.

وردا على سؤال عما إذا كانت روسيا ستساعد كوريا الشمالية في تصنيع أقمار صناعية، نقلت وسائل الإعلام الرسمية الروسية عن بوتين قوله "لهذا السبب جئنا إلى هنا. يظهر زعيم كوريا الديمقراطية اهتماما كبيرا بتكنولوجيا الصواريخ. إنهم يحاولون تطوير صناعتهم الفضائية أيضا".

وردا على سؤال حول التعاون العسكري، قال بوتين "سنتناول جميع القضايا دونما عجلة. هناك متسع من الوقت."