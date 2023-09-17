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وزير الدفاع الإيراني: لا يوجد تمديد للاتفاق الأمني المبرم مع العراق

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 17.09.2023 17:49
زير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني صورة: الأناضول زير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني (صورة: الأناضول)

قال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني، إنه لا يوجد تمديد لـ"اتفاق نزع سلاح المعارضين لإيران في العراق" الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال يومين، وفق إعلام محلي.

وبحسب وكالة تسنيم الإيرانية، فقد قال الوزير آشتياني: "تمديد الاتفاق ليس واردا، وسنقيم وضع تنفيذ الاتفاق الأمني مع العراق في الدقيقة 90، وسنتخذ القرار بناء على ذلك".

وبموجب الاتفاق الموقع مع العراق أواخر أغسطس/ آب الماضي، تطالب طهران حكومة بغداد بنزع سلاح التنظيمات المعارضة والنشطة شمالي العراق حتى 19 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأرسلت طهران إشارات بشأن إمكانية التدخل عسكرياً في حال عدم تطبيق الاتفاق، حيث نشرت وسائل إعلام إيرانية مشاهد قالت إنها لتعزيزات قامت بها طهران على الحدود العراقية.

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