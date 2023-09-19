أذربيجان تطلق عملية لمكافحة الإرهاب في "قره باغ"

أعلنت أذربيجان، الثلاثاء، إطلاق عملية لمكافحة الإرهاب وبهدف إرساء النظام الدستوري في منطقة "قره باغ".

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الأذربيجانية، أن "التوتر تصاعد بسبب إطلاق قوات غير قانونية تابعة لأرمينيا في منطقة قره باغ الأذربيجانية النار بشكل ممنهج على مواقع الجيش الأذربيجاني في الأشهر القليلة الماضية، ومواصلتها زرع الألغام، وقيامها بأعمال تحصينات".

وأشار أن هذه القوات قامت بأعمال مثل تعزيز مواقعها بعناصر وعربات مدرعة وتجهيزات مدفعية ومركبات أخرى، ورفع مستوى جاهزية وحداتها للحرب إلى أعلى مستوى، وتشكيل وحدات تعزيز، وتوسيع أنشطة الاستخبارات ضد الجيش الأذربيجاني، وإعادة زرع ألغام في المناطق التي تم تنظيفها منها.

وأكد البيان أن استمرار القوات المسلحة الأرمينية في منطقة قره باغ بعكس التزامات البيان الثلاثي الموقع في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، يشكل تهديداً خطيراً للسلام والاستقرار الإقليميين.

وأضاف: "تم إطلاق عملية لمكافحة الإرهاب لضمان تنفيذ أحكام البيان الثلاثي، ومنع الاستفزازات واسعة النطاق في منطقة قره باغ، ونزع سلاح وحدات القوات المسلحة الأرمينية وإخراجها من أراضينا، وشل بنيتها التحتية العسكرية، وضمان أمن السكان المدنيين العائدين إلى الأراضي المحررة من الاحتلال (الأرميني)، وإعادة إرساء النظام الدستوري لجمهورية أذربيجان هناك".

وشدد البيان على أن العملية لا تستهدف المدنيين ولا البنية التحتية إنما الأهداف العسكرية المشروعة فقط، مؤكدة إبلاغ باكو قيادة قوات السلام الروسية، وإدارة مركز المراقبة التركي ـ الروسي المشترك بالإجراءات المتخذة في "قره باغ".

وفي وقت لاحق الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية تعرض مواقع جيشها باتجاه محافظة آغدام لنيران كثيفة بأسلحة مختلفة من قبل القوات المسلحة الأرمينية الموجودة على الأراضي الأذربيجانية.

مقتل 6 أشخاص في قره باغ

وكان 4 من أفراد الشرطة الأذربيجانية قد قتلوا، الثلاثاء، جراء انفجار لغم أرضي ثانٍ زرعته القوات الأرمينية غير القانونية في إقليم "قره باغ" بعد ساعات من مقتل شخصين إثر انفجار لغم أيضا.

وأفادت النيابة العامة ووزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة بأذربيجان، في بيان مشترك، أن لغما انفجر في وقت سابق الثلاثاء، أثناء مرور شاحنة تابعة لوكالة طرق السيارات الحكومية في الطريق الواصل بين مناطق أحمدبيلي ـ فضولي ـ شوشة في محافظة خوجاوند وأسفر عن مقتل شخصين.

وذكر البيان أن سيارة للشرطة توجهت إلى مكان الانفجار وأن لغما آخر انفجر أثناء مرورها.

وأضاف أن 4 من أفراد الشرطة استشهدوا نتيجة انفجار اللغم الذي زرعته القوات الأرمينية غير القانونية.

وأشار البيان إلى فتح تحقيق في الحادث الذي وصف الحادث بأنه عمل إرهابي.

تجدر الإشارة إلى أن باكو تؤكد وجود قوات مسلحة أرمينية يفوق تعدادها 10 آلاف شخص تابعة لما يسمى النظام المرتبط بأرمينيا في قره باغ.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول 2020، أطلق جيش أذربيجان عملية لتحرير أراضيه المحتلة في قره باغ، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة روسية، ينص على استعادة باكو السيطرة على مناطقها المحتلة.