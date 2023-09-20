رئيس أذربيجان: سنوقف عمليتنا في "قره باغ" إذا ألقت القوات الأرمينية السلاح

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الأربعاء، إن بلاده ستوقف العملية التي أطلقتها لمكافحة الإرهاب إذا ألقت القوات المسلحة الأرمينية في إقليم "قره باغ" السلاح.

جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة الأذربيجانية، بشأن اتصال هاتفي بين علييف ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وذكر البيان أن الجانبان بحثا أسباب إجراءات مكافحة الإرهاب التي بدأها الجيش الأذربيجاني في قره باغ.

وأكد علييف أن قوات بلاده لا تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، بل تدمر فقط الأهداف العسكرية المعادية.

وأوضح أن الرئاسة الأذربيجانية دعت مراراً مملثي السكان الأرمن القاطنين في قره باغ للحوار لمناقشة قضايا إعادة الاندماج، إلا أن الدعوات "قوبلت بالرفض".

وأكد أن "بلاده سنوقف إجراءات مكافحة الإرهاب إذا ألقت القوات المسلحة الأرمينية في قره باغ السلاح وتوقفت عن التسليح" (قوات أرمنية في قره باغ).

والثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية إطلاق عملية ضد الإرهاب "بهدف إرساء النظام الدستوري في منطقة قره باغ".

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، أن التوتر تصاعد بسبب إطلاق قوات غير قانونية تابعة لأرمينيا في منطقة قره باغ الأذربيجانية النار بشكل ممنهج على مواقع الجيش الأذربيجاني في الأشهر القليلة الماضية، ومواصلتها زرع الألغام، وقيامها بأعمال تحصينات.

السيطرة على 60 موقعاً عسكرياً

وبعد ساعات على إطلاق العملية، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، السيطرة على أكثر من 60 موقعاً للقوات المسلحة الأرمينية في إقليم "قره باغ" الأذربيجاني.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، أنار إيفازوف في تصريح صحفي، الثلاثاء، إن العمليات العسكرية أسفرت عن سيطرة الجيش على أكثر من 60 موقعا للقوات المسلحة الأرمينية، وتدمير العديد من الآليات والأسلحة للجيش الأرميني.

وأوضح إيفازوف أن قوات بلاده دمرت ما يقرب من 20 آلية عسكرية وأكثر من 40 مدفعا، وأكثر من 30 مدفع هاون، ومنظومتين مضادتين للطائرات وأكثر من 6 محطات حرب إلكترونية.

وأكد أن إجراءات مكافحة الإرهاب التي يقوم بها الجيش الأذربيجاني في قره باغ "مستمرة بنجاح".

ونفى إيفازوف صحة المزاعم التي يتم تداولها على بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الأرمينية في أن الجيش الأذربيجاني يستهدف المباني المدنية، مؤكدا أنه "يضرب فقط الأهداف العسكرية المشروعة".

وفي السياق، دعت وزارة الدفاع الأذربيجانية، القوات المسلحة الأرمينية في إقليم قره باغ إلى إلقاء أسلحتها والاستسلام.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول 2020، أطلق جيش أذربيجان عملية لتحرير أراضيه المحتلة في قره باغ، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة روسية، ينص على استعادة باكو السيطرة على مناطقها المحتلة.