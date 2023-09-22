استمرار وقف إطلاق النار وأذربيجان ترسل مساعدات إنسانية لإقليم قره باغ

يعمل الجيش الأذربيجاني على إزالة رموز الكيان في قره باغ بعد تحريرها من جهة ومن جهة أخرى يقدم الدعم الإنساني للمدنيين الأرمن في المنطقة.

وتأتي هذه الخطوات بعد إطلاق الجيش الأذربيجاني عملية ضد الإرهاب "بهدف إرساء النظام الدستوري في إقليم قره باغ"

ومن بين الرموز التي أزالها الجيش الأذربيجاني ما يسمى "نصب النصر" للأرمن في حرب قره باغ الأولى.

وأيضا دبابة في الطريق بين مدينتي شوشة وخانكندي وهي دبابة دمرها البطل القومي الأذربيجاني "ألبرت أغارونوف" قبيل حرب قره باغ الأولى وبعد الحرب اعتبرها الأرمن رمزا لـ"النصر".

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورا للجيش يرفع العلم الأذربيجاني في المنطقة.

وتداول ناشطون مشاهد للجيش الأذربيجاني يداوون الجرحى الأرمن في المنطقة.

وفي 19 سبتمبر/ أيلول 2023، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في بيان، إطلاق عملية ضد الإرهاب "بهدف إرساء النظام الدستوري في إقليم قره باغ".

والأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية التوصل إلى اتفاق لوقف باكو عمليتها ضد الإرهاب في إقليم قره باغ، وتخلي المجموعات المسلحة الأرمنية غير القانونية والقوات المسلحة الأرمينية المتواجدة في قره باغ عن سلاحها، وإخلاء مواقعها العسكرية.