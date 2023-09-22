السيطرة على حريق في مصنع لبطاريات السيارات تابع لوزارة الدفاع الإيرانية

أعلن الرسمي الإيراني اليوم الجمعة السيطرة على حريق في منطقة تخزين في مصنع لبطاريات السيارات تابع لوزارة الدفاع الإيرانية شمال العاصمة.

اندلع الحريق في منتصف الليل في منطقة تخزين للمواد البلاستيكية تبلغ مساحتها 2 كيلومتر مربع (حوالي 500 فدان) في المصنع شمال طهران. أظهرت لقطات تلفزيونية عمودا أسود من الدخان يتصاعد في سماء الليل.

ذكر التقرير أن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق بدون وقوع إصابات، ويجري التحقيق في السبب.

لم يذكر التقرير أي أضرار محتملة نتيجة الحريق. تمتلك وزارة الدفاع الإيرانية منذ فترة طويلة أكبر وأقدم مصانع بطاريات السيارات في إيران.

تزايدت الحوادث في مواقع الصناعات الدفاعية في البلاد في السنوات الأخيرة، واتهمت إيران إسرائيل بشن هجمات أو أعمال تخريب.

في أغسطس/ آب، اتهمت إيران إسرائيل بمحاولة تخريب برنامجها للصواريخ الباليستية من خلال أجزاء أجنبية معيبة يمكن أن تنفجر أو تلحق الضرر أو تدمر الأسلحة قبل أن يمكن استخدامها.

في عام 2022، أدى انفجار في قاعدة عسكرية وتطوير أسلحة شرق طهران تدعى بارشين إلى مقتل مهندس وإصابة آخر.