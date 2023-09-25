علييف: أذربيجان وتركيا تدفعان القضايا الإقليمية بالاتجاه الصحيح

أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الاثنين، أن بلاده وتركيا تدفعان القضايا الإقليمية في الاتجاه الصحيح من خلال الدعم المتبادل بين البلدين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده علييف مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في جمهورية نخجوان ذاتية الحكم بأذربيجان.

وأشار علييف إلى أن إعلان شوشة ارتقى بالعلاقات الأذربيجانية التركية إلى مستوى جديد "وهي اليوم في أعلى مستوى".

ومنتصف يونيو/ حزيران 2021، وقع الرئيسان أردوغان وعلييف "إعلان شوشة" خلال زيارتهما مدينة شوشة في إقليم قره باغ المحرر من الاحتلال الأرميني.

وتضمن الإعلان خريطة طريق في عدة مجالات، منها تقنيات الصناعات الدفاعية، والطاقة، والنقل، والاقتصاد، والعلاقات الإنسانية.

وأضاف علييف: "من خلال الدعم المتبادل بيننا (تركيا وأذربيجان) فإننا ندفع القضايا الإقليمية في الاتجاه الصحيح.. نريد السلام والاستقرار في المنطقة وليس الحرب".

وأشار إلى خطاب الرئيس التركي في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

ومخاطبا أردوغان قال علييف: "لقد أدليتم بتصريحات عادلة تستند إلى القانون الدولي دفاعاً عن مصالح أذربيجان على منصة الأمم المتحدة وهي أحد مظاهر الأخوة التي تبديها تركيا تجاه أذربيجان".

وحول العملية التي نفذها الجيش الأذربيجاني في 19 سبتمبر/ أيلول الجاري ضد الإرهاب "بهدف إرساء النظام الدستوري في إقليم قره باغ" أشار علييف إلى أنها حققت السيادة الكاملة لبلاده في عملية دامت أقل من 24 ساعة.

وأكد أنّ إقليم نخجوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الأذربيجانية، وأنه انقطع الاتصال بينها وبين القسم الرئيسي من أذربيجان بسبب فصل الاتحاد السوفييتي عام 1920 لأراضي زنغزور الغربية عن أذربيجان.

وأشار الرئيس الأذربيجاني إلى أنّ خط غاز إغدير- نخجوان سيكون الخاط الثاني إلى جانب خط غاز آخر قادم من إيران اتفق عليه عام 2005.

ووعد بإنشاء محطات توليد طاقة شمسية في نخجوان، قائلاً: "لدينا مخطط كبير لإنشاء محطات طاقة شمسية، وعندما يتم ذلك ستتحول نخجوان إلى منطقة طاقة خضراء، والمنطقة تتمتع بفرص لإنشاء محطات توليد طاقة كهرومائية ومن الرياح، ومستقبلا من الممكن تصدير ألف ميغاواط من الطاقة النظيفة من نخجوان إلى تركيا".

كما تطرق علييف إلى المساعدات التي قدمتها الدولة الأذربيجانية للأرمن في قره باغ من محروقات وأدوية ومساعدات إنسانية قائلاً: "كل من يعيش في قره باغ مواطن والدولة الأذربيجانية ضامنة لأمنه وحقوقه".

وأشاد علييف بمشروع سكة حديد قارص- نخجوان بعد توقيع بلاده مع تركيا بروتوكول اتفاق لإنشائه، مبينا أنه سيشكل ممر مشترك يخدم تركيا وأذربيجان ودول المنطقة.

ولفت إلى أن حجم التجارة الثنائية بين أذربيجان وتركيا يزيد عن 6 مليارات دولار سنويا، في حين أن الهدف هو الوصول إلى 15 مليار دولار.

ووصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إلى جمهورية نخجوان الأذربيجانية ذاتية الحكم تلبية لدعوة نظيره الأذربيجاني إلهام علييف.

ونخجوان إقليم يتبع أذربيجان تبلغ مساحته حوالي 5363 كيلو مترا مربعا، وهو منفصل جغرافيا عن باقي أذربيجان، ويتطلب الوصول إليه المرور إما عبر إيران أو أرمينيا، ويمتلك الإقليم حدودا قصيرة مع تركيا بطول نحو 17 كم.