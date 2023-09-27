رئيس أذربيجان يتعهّد بضمان حقوق أرمن "قره باغ"

تعهّد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الأربعاء، بضمان حقوق السكان الأرمن في إقليم قره باغ، ضمن إطار قوانين بلاده والأعراف الدولية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال استقباله بالعاصمة باكو، وفداً أمريكياً يضم رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور، ونائبة مسؤول الخارجية الأمريكية لشؤون أوروبا وأوراسيا يوري كيم، وكبير مستشاري المفاوضات القوقازية بالخارجية الأمريكية لويس بونو.

وبحث علييف مع الوفد الأمريكي التطورات الأخيرة عقب عملية "مكافحة الإرهاب" التي نفذتها أذربيجان قبل أيام في إقليم قره باغ.

وفي 19 سبتمبر/ أيلول الجاري أطلقت أذربيجان عملية ضد الإرهاب "بهدف إرساء النظام الدستوري في قره باغ" انتهت بعد يوم باتفاق لوقف العملية، وتخلي المجموعات المسلحة غير القانونية والقوات المسلحة الأرمينية الموجودة بالإقليم عن سلاحها وإخلاء مواقعها العسكرية.

وأكد الرئيس الأذربيجاني على أن العملية الأخيرة لبلاده في قره باغ استهدفت فقط المنشآت والأهداف العسكرية دون إلحاق الضرر بالمنشآت المدنية.

وفيما يخص السكان الأرمن في الإقليم، شدد علييف أن حقوقهم ستكون مضمونة في إطار قوانين بلاده والأعراف الدولية، شأنهم في ذلك شأن سائر الأقليات بالإقليم.

وفي 27 سبتمبر 2020 أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في قره باغ، عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية، وبعد معارك استمرت 44 يوما أعلنت روسيا في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق وقف إطلاق نار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.