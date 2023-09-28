أذربيجان.. الكيان الأرمني في "قره باغ" يحل نفسه

أعلن الكيان الأرمني المحتل في إقليم "قره باغ" بأذربيجان، الخميس، حل نفسه اعتباراً من مطلع العام المقبل 2024.

ووقع ما يسمى برئيس الكيان المحتل، سامڤيل شهرمانيان، مرسوماً أعلن فيه تفكيك حكومته "بسبب الوضع السياسي والعسكري الصعب في المنطقة"، بحسب وكالة الأناضول.

وجاء في المرسوم: "اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني 2024، سيتم حل جميع مؤسسات الدولة والمنظمات التابعة لوزاراتها وإنهاء وجود جمهورية مرتفعات قره باغ (آرتساخ)".

وأشار المرسوم إلى أن الأرمن في المنطقة سيتخذون قرارات مستقلة وفردية بشأن البقاء في الإقليم أو المغادرة وفقاً لشروط إعادة الاندماج التي أعلنتها أذربيجان.

وكان الكيان الأرمني في إقليم قره باغ قد أعلن استقلاله عن أذربيجان في 6 يناير 1992، استناداً إلى نتيجة استفتاء مزعوم أجري في 10 ديسمبر/ كانون الأول 1991.

ولم تحظ ما تسمى بـ "حكومة إقليم قره باغ" باعتراف أي دولة أو منظمة دولية، بما في ذلك أرمينيا.

وفي 2020، أطلقت أذربيجان عملية عسكرية لتحرير الإقليم والمناطق المحتلة الأخرى، استمرت لـ44 يوما وانتهت بهزيمة أرمينيا.

وأعلنت روسيا وأذربيجان وأرمينيا التوصل لاتفاق في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بموجبه سحبت أرمينيا قواتها من الإقليم.

وبعد 3 سنوات من انتهاك المجموعة المسلحة في الإقليم للاتفاقات، أطلقت أذربيجان عملية عسكرية جديدة في 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، انتهت بنزع سلاح المجموعات المسلحة التابعة للكيان الأرمني وحل الكيان نفسه.

وتشترط أذربيجان حل الكيان الأرمني لإعادة دمج السكان المحليين في الإقليم.

إيقاف مسؤول أمني سابق

وفي سياق متصل، أوقفت السلطات الأذربيجانية، الخميس، "روبن ڤاردانيان" أحد المسؤولين السابقين فيما يسمى "الإدارة الأرمنية" في إقليم "قره باغ"، بتهمة "تمويل الإرهاب".

وذكر بيان جهاز أمن الدولة الأذربيجاني، أن حرس الحدود ألقى القبض على ڤاردانيان، الأربعاء، أثناء محاولته التوجه إلى أرمينيا عبر معبر لاتشين الحدودي.

ووفق البيان "أظهرت التحريات أن ڤاردانيان متورط في تقديم الأسلحة والذخيرة إلى المجموعات الأرمنية غير الشرعية في الإقليم وتمويلها".

وأشار البيان إلى أن المحكمة وجهت إلى ڤاردانيان تهم "تمويل الإرهاب" و"الانخراط في أنشطة جماعات مسلحة غير شرعية"، وأمرت بحبسه على ذمة القضية.

ونشر جهاز أمن الدولة مشاهد من التحقيق مع ڤاردانيان.

يشار إلى أن روبن ڤاردانيان توجه إلى إقليم قره باغ في سبتمبر/ أيلول 2022، لتولي "منصب وزير الدولة" في الكيان الأرمني المنحل بالإقليم، قادما من روسيا التي كان يحمل جنسيتها قبل التخلي عنها.