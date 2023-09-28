بدء عملية تسجيل أرمن قره باغ الراغبين البقاء في البلاد

بدأت في أذربيجان اليوم عملية تسجيل السكان الأرمن في إقليم قره باغ الراغبين في البقاء في البلاد.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة الأذربيجانية أنه تم إصدار توجيهات إلى فريق العمل المنشأ لضمان الاندماج المستدام للسكان الأرمن الذين يعيشون في قره باغ، وضمان انتفاعهم من حماية الدولة، بتحديد الوضع القانوني لهؤلاء السكان.

وأضاف البيان أنه من المخطط تسجيل المواطنين الأرمن الذين يعيشون في منطقة قره باغ.

وأشار إلى أن عملية التقديم والتسجيل ستتم إلكترونيا من خلال بوابة خاصة أنشأتها إدارة الهجرة الحكومية لهذا الغرض، ويمكن للسكان الأرمن الذين يعيشون في قره باغ التسجيل المسبق طوعا.

وفي 19 سبتمبر/أيلول الجاري أعلنت أذربيجان إطلاق عملية ضد الإرهاب "بهدف إرساء النظام الدستوري في قره باغ" انتهت بعد يوم باتفاق لوقف العملية، وتخلي المجموعات المسلحة غير القانونية والقوات المسلحة الأرمينية الموجودة في قره باغ عن سلاحها، وإخلاء مواقعها العسكرية.

والخميس أعلن الكيان الأرمني المحتل في إقليم "قره باغ" بأذربيجان حل نفسه اعتبارا من مطلع العام المقبل.

وتشترط أذربيجان حل الكيان الأرمني لإعادة دمج السكان المحليين في الإقليم.