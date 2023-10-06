علييف يلتقي باشينيان أواخر أكتوبر في بروكسل

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن رئيس أذربيجان إلهام علييف سيلتقي رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في بروكسل أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

إعلان ميشيل جاء في تصريح صحفي على هامش اجتماع غير رسمي لقادة دول الاتحاد الأوروبي في مدينة غرناطة الإسبانية التي استضافت الخميس قمة المجموعة السياسية الأوروبية.

وأوضح ميشيل أن علييف وباشينيان لبّيا دعوته إليهما لزيارة العاصمة البلجيكية بروكسل، مبينا أنه سيعقد اجتماعا ثلاثيا معهما أواخر أكتوبر الحالي.

والخميس، أعرب زعماء مجلس الاتحاد الأوروبي وأرمينيا وفرنسا وألمانيا في غرناطة، عن دعمهم مسار التطبيع بين أذربيجان وأرمينيا.

وفي الاجتماع الذي لم يحضره علييف، أكد الزعماء على الحاجة إلى تعزيز أعمال ترسيم الحدود بين البلدين بشكل عاجل، وتبادل المحتجزين والبحث عن مجهولي المصير، وإحراز تقدم في ملف إزالة الألغام.

وكان الجيش الأذربيجاني أطلق في 27 سبتمبر 2020، عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم قره باغ، وبعد معارك استمرت 44 يوما أعلنت روسيا في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق وقف إطلاق نار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

وبعد 3 سنوات من انتهاك المجموعة المسلحة في الإقليم للاتفاقات، أطلقت أذربيجان عملية عسكرية جديدة في 19 سبتمبر/ أيلول الماضي، انتهت بنزع سلاح المجموعات المسلحة التابعة للكيان الأرمني وحل الكيان نفسه.

وكانت أذربيجان تشترط حل الكيان الأرمني لإعادة دمج السكان المحليين في الإقليم.