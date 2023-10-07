زلزال قوي تتلوه عدة هزات ارتدادية في غرب أفغانستان

ضرب زلزال قوي تبعته عدة هزات ارتدادية السبت في ولاية هرات غربي أفغانستان.أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالين بقوة 6.3 درجة ضربا غربي أفغانستان السبت.

ذكرت الهيئة أن مركز الزلزال كان على بعد 40 كيلومترا (24.8 ميلا) شمال غرب مدينة هرات وأعقبته هزة ارتدادية بقوة 5.5 درجة.

تشير خريطة منشورة على موقع هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى سبعة زلازل في المنطقة، بما في ذلك زلزال بقوة 5.9 درجة على بعد 35 كيلومترًا (21.7 ميلًا) شمال غرب هرات، وزلزالًا بقوة 6.3 درجة على بعد 33 كيلومترًا (20.5 ميلًا) شمال شرق زنده جان وزلزالًا آخر بقوة 6.3 درجة على بعد 29 كيلومترا (18 ميلا) شرق شمال شرق زنده جان، على بعد حوالي 43 كيلومترا (26 ميلا) غرب مدينة هرات.

عبد الشكور صمدي، أحد سكان مدينة هرات، قال إن خمسة زلازل قوية على الأقل ضربت المدينة ظهرا.

: "لقد خرج جميع الناس من منازلهم. المنازل والمكاتب والمحلات التجارية كلها فارغة وهناك مخاوف من وقوع المزيد من الزلازل".

أضاف صمدي "كنت أنا وعائلتي داخل منزلنا، وشعرت بالزلزال"، مضيفاً أن عائلته بدأت بالصراخ وركضت إلى الخارج وتخشى العودة إليه.

لم يصدر تعليق فوري من مسؤولي حكومة طالبان بشأن احتمال سقوط ضحايا أو أضرار.

انقطعت الاتصالات الهاتفية، ما تسبب في صعوبات في الحصول على تفاصيل دقيقة من المناطق المتضررة.

أظهرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي مئات الأشخاص في الشوارع خارج منازلهم ومكاتبهم في مدينة هرات.

تقع ولاية هرات على الحدود مع إيران. وذكرت تقارير إعلامية محلية أن سكان ولايتي فراه وبادغيس المجاورتين شعروا بالزلزال أيضا.

في يونيو / حزيران 2022، ضرب زلزال قوي منطقة جبلية وعرة في شرق أفغانستان، وسوى بالأرض منازل حجرية وأخرى مبنية من الطوب اللبن. كان الزلزال الأكثر دموية في أفغانستان منذ عقدين، حيث أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1000 شخص وإصابة حوالي 1500 آخرين.