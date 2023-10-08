ارتفاع حصيلة قتلى زلازل "هرات" الأفغانية إلى 2053 شخصاً

ارتفع عدد قتلى سلسلة زلازل ضربت ولاية هرات الأفغانية، السبت، إلى 2053 شخصاً، وفق تصريحات رسمية.

وقال الملا جانان سائق، المتحدث باسم وزارة الدولة لشؤون الكوارث الطبيعية في حكومة طالبان المؤقتة في تصريح صحفي، الأحد، إن 2053 شخصاً فقدوا أرواحهم وأصيب 9 آلاف و240 بجروح جراء الزلازل.

وأوضح سائق أن معظم الضحايا سقطوا في 13 قرية تابعة لمنطقة زندجان، مشيراً إلى دمار 1320 منزلا.

كما أكد عبد الواحد ريان، المتحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام في حكومة طالبان، أن حصيلة قتلى الزلازل ارتفعت إلى أكثر من ألفي شخص، ودمار حوالي 6 قرى، مع مئات القابعين تحت الأنقاض.

وفي وقت سابق، أطلق حاكم هرات نور أحمد إسلام جار، نداء استغاثة إلى المجتمع الدولي لتقديم مساعدات عاجلة لضحايا الزلازل، مؤكدا أن المنطقة بحاجة ماسة إلى الأدوية والمساعدات الغذائية.

وعقب وقوع الزلزال قال متحدث حركة "طالبان" الأفغانية ذبيح الله مجاهد، لوكالة الأناضول، إن عدد القتلى الحالي يراوح بين 15 و20 شخصا بينما أصيب أكثر من 100 آخرين.

بدوره، قال متحدث هيئة إدارة الكوارث الأفغانية، ملا جنان صائق، إن "حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع".

وأضاف في رسالة مصورة نشرت على يوتيوب، أن "الزلازل ألحقت أضرارا جسيمة في مقاطعتي هيرات وبادغيس شمال غربي البلاد".

وضربت، السبت، ولاية هرات غربي أفغانستان، على الحدود مع إيران، سلسلة زلازل بقوة 6.3 و5.5 و4.7 و6.3 و5.9 و4.6 و4.8 و.4.9 درجات على التوالي بفارق زمني، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS).

ولقي حوالي 1200 شخصاً حتفهم في زلزال ضرب ولاية بكتيا الأفغانية بقوة 5.9 درجات في يونيو/ حزيران 2022.