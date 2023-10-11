بعد أقل من أسبوع من زلزال مدمر.. أفغانستان تشهد زلزالين جديدين

ضرب زلزالان جديدان ولاية هرات غربي أفغانستان، صباح اليوم الأربعاء، بعد أقل من أسبوع من زلزال قتل فيه أكثر من 2000 شخص، ودمر قرى كاملة.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقع الزلزال الأول الساعة 05.11 بالتوقيت المحلي (+4.30 تغ)، تلاه الثاني بقوة 5 درجات بفارق 11 دقيقة.

كان مركز زلزال السبت الماضي على بعد حوالي 40 كيلومترا شمال غربي هرات، وكان له عدة توابع قوية، بلغت قوة أحدها 6.3 درجات يوم السبت.

وقال مسؤولون من حركة طالبان إن أكثر من 2000 شخص لقوا حتفهم في أنحاء هرات بعد الزلزال السابق وتوابعه.

لم يتسن للأسوشيتدبرس الحصول على معلومات عن الأضرار الناجمة عن الزلزال الجديد.

لكن لم يتبق سوى القليل من القرى إلى جانب الأنقاض والجنازات.

وفي قرية نايب رافي، التي كان يبلغ سكانها في السابق نحو 2500 نسمة، قال سكان إنه لم يعد هناك أحد على قيد الحياة تقريبا باستثناء الرجال الذين كانوا يعملون خارج القرية عندما وقع الزلزال.

عمل الناجون طوال اليوم لحفر مقابر جماعية.

وقال مير أغا، من سكان هرات والذي انضم إلى مئات المتطوعين، "من الصعب للغاية العثور على ناجين من بين أنقاض منزل مدمر، ننتشل الجثث وبعد دقائق قليلة ندفنها في مقابر قريبة تحت الأرض مرة أخرى."

أعلنت طالبان تدمير ما يقرب من 2000 منزل في 20 قرية.

يوجد في المنطقة المنكوبة بالزلازل مستشفى حكومي واحد فقط.