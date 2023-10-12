مؤسسات تركية تقدم مساعدات إنسانية لمنكوبي الزلزال بأفغانستان

قدمت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH) والهلال الأحمر التركي، الأربعاء، مساعدات إنسانية لمنكوبي الزلازل في أفغانستان.

وأفادت الهيئة، في بيان، أن المؤسسة أطلقت حملة إغاثية طارئة في أفغانستان لمساعدة المتضررين من الزلزال الذي ضرب ولاية هيرات على الحدود مع إيران السبت.

وأوضحت أنه في المرحلة الأولى من المساعدات تم توزيع وجبات ساخنة لـ500 شخص وألف بطانية بالإضافة إلى مواد تنظيف.

وأشارت إلى تقديم 40 خيمة وألف سلة غذائية وملابس و500 سرير.

وبدورها، أعلنت جمعية الهلال الأحمر التركي تقديم مساعدات غذائية لـ2230 عائلة متضررة من الزلازل في هيرات الأفغانية.

وأضافت أن المساعدات المقدمة تتكون من الدقيق والأرز والسكر والزيت ومواد أخرى بحيث تكفي الأسر الواحدة مدة شهر.

والسبت، ضربت ولاية هيرات الأفغانية على الحدود مع إيران، سلسلة زلازل متتالية أقواها بلغت 6.3 درجات، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS).