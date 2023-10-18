طهران تدعو دول منظمة التعاون الإسلامي لحظر النفط على إسرائيل

دعت طهران ، الأربعاء، أعضاء منظمة التعاون الإسلامي لفرض حظر شامل على إسرائيل، بما في ذلك حظر النفط.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقائه مع أمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، في مدينة جدة التي يزورها للمشاركة في الاجتماع الطارئ للمنظمة على خلفية قصف إسرائيلي لمستشفى "المعمداني" في غزة.

وأكد عبد اللهيان على ضرورة تشكيل لجنة حقوقية ضمن التعاون الإسلامي بهدف توثيق جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، تمهيدا لمحاسبة المسؤولين في المحاكم الدولية.

كما طالب دول المنظمة بفرض حظر شامل على إسرائيل، بما في ذلك حظر النفط، وطرد سفرائها من عواصم تلك الدول.

بدوره، شدد طه على ضرورة اتخاذ دول المنظمة موقفا مشتركا في سبيل إيقاف الهجمات الإسرائيلية.

ومساء الثلاثاء، قال متحدث وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة للأناضول، إن "أكثر من 500 شهيد سقطوا جراء قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الأهلي العربي المعمداني في القطاع".

ولليوم الثاني عشر تواصل إسرائيل شن غارات مكثفة على غزة، وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع تدهور الأوضاع في قطاع غزة.

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.